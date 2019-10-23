Волкер давал Зеленскому советы по общению с Трампом

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

Нахождение за решеткой изолирует заключенного от физического мира снаружи – но не от интернет-пространстваФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Находящиеся в колониях и СИЗО российские заключенные прямо из мест не столь отдаленных ведут активную охоту на «мамонтов». Этим жаргонным словом называют наивных мужчин, которые пытаются познакомиться с девушкой в соцсетях или на сайтах знакомств. В итоге у них выманивают приличные деньги. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как работает эта схема мошенничества и кто зарабатывает на ней. Подробности...
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Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: House.org/Global Look Press
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...

Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Ольга Андреева, Журналист
«Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
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«Руины режима» возникнут только в двух случаях

Сергей Худиев, публицист, богослов
Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
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      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              Волкер давал Зеленскому советы по общению с Трампом

              23 октября 2019, 11:53

              Текст: Евгения Шестак

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              Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер давал советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как добиться расположения президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ.

              По информации газеты Wall Street Journal, Волкер на конференции в Торонто 2 июля отвел в сторону Зеленского и дал ему совет, передает РИА «Новости».

              По словам источника газеты, экс-спецпредставитель заявил Зеленскому, что это «поможет преодолеть поток негативной информации об Украине»

              Отмечается также, что Волкер якобы посоветовал Зеленскому «проявить готовность принять некоторые пункты повестки дня адвоката Трампа» Руди Джулиани. Хотя сам Волкер отрицает это.

              Источник издания добавил, что Волкер рекомендовал Зеленскому убедить Трампа в своем намерении «провести расследование коррупции и заявлений о вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году». 

              В свою очередь украинский лидер якобы выразил готовность сделать это, поскольку борьба с коррупцией является приоритетным направлением в его политической программы.

              Напомним, в сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

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