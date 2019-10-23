Волкер давал Зеленскому советы по общению с Трампом

Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер давал советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как добиться расположения президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ.

По информации газеты Wall Street Journal, Волкер на конференции в Торонто 2 июля отвел в сторону Зеленского и дал ему совет, передает РИА «Новости».

По словам источника газеты, экс-спецпредставитель заявил Зеленскому, что это «поможет преодолеть поток негативной информации об Украине»

Отмечается также, что Волкер якобы посоветовал Зеленскому «проявить готовность принять некоторые пункты повестки дня адвоката Трампа» Руди Джулиани. Хотя сам Волкер отрицает это.

Источник издания добавил, что Волкер рекомендовал Зеленскому убедить Трампа в своем намерении «провести расследование коррупции и заявлений о вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году».

В свою очередь украинский лидер якобы выразил готовность сделать это, поскольку борьба с коррупцией является приоритетным направлением в его политической программы.

Напомним, в сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

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