Трампа заподозрили в «неукротимой ненависти» к Украине

Американское издание The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома утверждает, что Дональд Трамп с первых дней пребывания на посту президента США испытывал «неукротимую ненависть» к Украине.

По словам неназванных источников издания в Белом доме, Трамп испытывал «к Украине неукротимую ненависть с первых дней пребывания в Белом доме», передает ТАСС.

«Мы никогда не могли этого понять», – отметил источник, предположив, что причиной такого поведения американского лидера стала информация о том, что руководство Украины якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы Трампа на президентских выборах.

«Звучали обвинения в том, что они [украинские власти] как-то помогали предвыборному штабу [экс-госсекретаря Хиллари] Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему [Трампу]. Он просто ненавидел Украину», – заявил источник издания.

Осенью 2017 года Трамп собирался провести первую встречу с занимавшим на тот момент пост президента Украины Петром Порошенко. Перед переговорами для американского лидера провели короткий брифинг по ситуации вокруг республики. Во время него глава Белого дома заявлял, что Украина не является «настоящей страной», всегда была частью России и «полностью коррумпирована», говорится в статье.

В конце того же года помощники Трампа пытались уговорить его предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, однако он до последнего сопротивлялся этому предложению. «Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна», – цитирует издание свой источник. Тем не менее в декабре 2017 года глава Белого дома одобрил продажу вооружений Украине.

В публикации утверждается, что все руководство Украины, по мнению Трампа, «вступило в сговор с демократами», чтобы не допустить его победы. «Они [украинские власти] пытались уничтожить меня», – заявил президент США в мае во время одной из встреч с сотрудниками своей администрации.

По версии автора статьи, таким образом Трамп отреагировал на предложение сотрудников Белого дома оказать поддержку новым украинским властям. Один из участников встречи, министр энергетики Рик Перри, попытался переубедить Трампа, указав, что речь идет о новой команде победившего на президентских выборах Владимира Зеленского. «Они ужасные, коррумпированные люди», – настаивал на своем американский лидер.

Должностные лица США, отмечает издание, считают ненависть республиканца к Украине «укоренившейся, неразумной и, возможно, имеющей необратимый характер».

Напомним, в четверг Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента. Демократы предложили начать публичные слушания по импичменту Трампа с показаний временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. Сам Трамп принятие резолюции назвал «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю».

Политолог-американист Борис Межуев разъяснил газете ВЗГЛЯД значение этого события.

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