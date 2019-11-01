Трамп отреагировал на принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Глава американской администрации Дональд Трамп отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента США.

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» – написал Трамп в своем Twitter.

В Белом доме после голосования в конгрессе заявили, что президент не сделал ничего плохого, а демократы, у которых в Палате представителей большинство, об этом знают, передает РИА «Новости».

«Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам», – подчеркивается в заявлении пресс-секретаря Трампа.

В сообщении также отмечается, что демократы ежедневно тратят время на «фиктивный импичмент», вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента Дональда Трампа.

Напомним, в сентябре демократы начали непубличное обсуждение возможности объявления импичмента Трампу, однако республиканцы потребовали, чтобы процесс был открытым.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД