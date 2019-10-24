Республиканцы сорвали начало допроса в Конгрессе США по импичменту Трампа

Закрытый допрос советника замминистра обороны США Лауры Купер в Палате представителей американского Конгресса оказался сорван ворвавшимися республиканцами, сообщают СМИ.

Купер давала показания ряду комитетов Палаты представителей в рамках инициированной демократами процедуры импичмента главы американского государства Дональда Трампа, когда в зал ворвались около 20 конгрессменов-республиканцев. Республиканцами руководил Мэтт Гэтц, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Республиканцы потребовали права наблюдать за допросом. Они заявили, что процессы в рамках процедуры импичмента должны быть «более открытыми, прозрачными и справедливыми», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Согласно правилам, на допросе могли присутствовать только члены комитетов, организовавших его. Кроме того, некоторые республиканцы нарушили запрет на мобильные телефоны.

Купер покинула помещение.

Закрытые слушания в Палате представителей начались на пять часов позже запланированного.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Хантера Байдена.

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