Политолог: Внутриполитический паралич США играет на руку России

«США сейчас не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия, и это с чисто прагматической точки зрения плюс для России», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя решение палаты представителей Конгресса США принять резолюцию о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.

Говоря о возможном ответе Трампа на попытку запустить процесс импичмента, кандидат философских наук, политолог-американист Борис Межуев предположил, что президент США может прекратить всяческие контакты с палатой представителей и усилить риторическую атаку на нее. «Трамп ведь уже заявил, что происходящее сейчас – это «охота на ведьм» и политический процесс, не имеющий под собой никаких серьезных оснований», – рассказал Межуев.

«Весь вопрос заключается в том, сможет ли Трамп с таких позиций выиграть выборы. Это основная проблема. Реальная опасность для Трампа существует – и не стоит ее приуменьшать. Например, американские СМИ в значительной степени против Трампа. Не все, но самые влиятельные», – напомнил собеседник.

По его словам, теперь основная проблема для Трампа и его окружения заключается в том, что они обязаны публично давать показания.

«Они могут быть вызваны в палату представителей для бесед под присягой, и здесь существует опасность. На ошибочных высказываниях можно поймать любого чиновника, особенно крупного, включая самого президента США. Именно так в свое время произошло с Биллом Клинтоном, который под присягой сказал не то, что есть на самом деле, а потом ему долго пришлось объяснять, что все не так, как он имел в виду», – напомнил американист.

«Но возможно Трамп, в отличие от Клинтона, проявит разум и не даст себя поймать в эту ловушку», – предположил Межуев. Говоря о внешнеполитических интересах России, эксперт отметил, что складывающаяся ситуация Москве «очень даже на руку».

«Когда твой главный соперник находится в состоянии паралича – это не может не идти на пользу. И Россия уже использует этот фактор. Например – в вопросе Арктики. США не могут выработать четкую позицию в этом отношении. Такая же ситуация и в вопросе отношений с ЕС. Америка начала отступать по всем фронтам, и это следствие не только укрепления других держав – России, Китая, но и отсутствия цельного внешнеполитического курса», – пояснил собеседник.

«США будут бесконечно присутствовать на Ближнем Востоке в качестве колониальной державы? Они к этому не готовы. Еще один пример из последних событий – Дания одобрила проект маршрута «Северного потока – 2». В этом трудно не увидеть ослабление американского влияния на Данию, которая уже начала действовать самостоятельно. США сейчас не в таком положении, чтобы диктовать какие-то условия, и это с чисто прагматической точки зрения плюс для России», – резюмировал Борис Межуев.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента Дональда Трампа.

В ответ на это глава американской администрации Дональд Трамп назвал такое решение палаты представителей «величайшей охотой на ведьм за всю историю».

В Белом доме после голосования в Конгрессе заявили, что президент не сделал ничего плохого, а демократы, у которых в палате представителей большинство, об этом знают.

«Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам», – подчеркивается в заявлении пресс-секретаря Трампа.

В сообщении также отмечается, что демократы ежедневно тратят время на «фиктивный импичмент», вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов.

Напомним, в сентябре демократы начали непубличное обсуждение возможности объявления импичмента Трампу, однако республиканцы потребовали, чтобы процесс был открытым.