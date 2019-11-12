Из основателя «Белых касок» будут делать нового Скрипаля

В Стамбуле найден мертвым один из основателей НГО «Белые каски», подданный Великобритании Джеймс Ле Мезюрье. Данные полиции свидетельствуют или о несчастном случае, или о самоубийстве, но уже практически все англоязычные СМИ успели (прямо или косвенно) обвинить в его гибели Россию. И история эта, похоже, только начинается.

«Сооснователь «Белых касок» – это метафора, поскольку формально у этой знаменитой организации несколько отцов-основателей. Но по факту ее руководителем и идейным вдохновителем был именно Джеймс Ле Мезюрье в одиночку.

Жизнь Джеймса Ле Мезюрье в деталях восстановить трудно. По ряду косвенных данных можно установить, что представитель старинной баронской семьи, генеалогия которой тянется еще во времена норманнов и Вильгельма Завоевателя, закончил главное британское военное училище Сандхёрст с отличием в числе 10 первых на курсе, за что получил Медаль Королевы. Он был офицером Королевских вооруженных сил, но неизвестно, в каком звании вышел в отставку и даже к какому роду войск формально принадлежал. Точно ясно, что он служил в Боснии в составе миротворческих сил, а также в качестве представителя разведки в Приштине, в Косово.

Далее Ле Мезюрье вышел в отставку и некоторое время работал советником в структурах, аффилированных со знаменитой ЧВК Blackwater на Ближнем Востоке. Сперва это была Olive Group, затем Principal at Good Harbor Consulting, которую возглавлял Ричард Кларк, ветеран американской разведки, «царь» (прямо вот такая кличка «czar») антитеррористических операций ЦРУ в администрации Буша-младшего и Клинтона. Ле Мезюрье жил в Абу-Даби и там координировал местные органы безопасности.

По официальной британской версии, в какой-то момент ему в голову пришла мысль, что его знания и умения необходимо тратить в особо благородных целях, например, ради помощи гражданскому населению. Возможно, у Ле Мезюрье во время работы в Абу-Даби на Blackwater создалось впечатление, что его умения и знания недооценены. Отсюда и желание вести и курировать собственные громкие проекты неясного свойства. Как бы то ни было, сперва была создана НГО Mayday rescue в Дании, которая «оказывала помощь» в Сомали, в Могадишо. У сомалийцев свое мнение по этому поводу, но кто их, дикарей, будет слушать. В своих немногих интервью Ле Мезюрье употреблял термины «хрупкие» и «провалившиеся» страны (fragile, failed), которым надо помогать. И после этого Джеймс Ле Мезюрье приходит к идее создать аналогичную организацию для конфликта в Сирии и привлекает свои связи на Ближнем Востоке.

Так в 2013 году на встрече, опять же в Стамбуле, появились «Белые каски» – сперва на деньги Катара, а затем на уже совсем гигантские деньги со всего непровалившегося и нехрупкого мира. Эта неправительственная организация по бумагам должна была оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии. По факту же «Белые каски» работали только на территории, контролируемой джихадистами в тесной связке не только с «умеренными», но и с «ан-Нусрой». Они неоднократно были пойманы за руку на фабрикации видеороликов о «зверствах режима Асада», включая фальшивые «химические атаки», и откровенной пропаганде.

Будем до конца откровенными: именно те, кого с подачи англосаксонской прессы стали называть «умеренной оппозицией» в Сирии, и развязали в этой стране гражданскую войну. Лишь потом появились джихадисты и вытеснили «умеренных» на периферию политики и войны. Именно на либералах и коррумпированной части старой сирийской армии и лежит основная вина за развязывание гражданской войны с подачи элиты Катара и некоторых других стран Персидского залива.

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Вместе с военными поражениями джихадистов значительная часть «Белых касок» была выдавлена из Сирии и с помощью Израиля эвакуирована в Европу. Но костяк «Белых касок» продолжает функционировать в Идлибе, и даже сегодня крах «Белых касок», как проекта, очевиден далеко не всем. В англосаксонском мире их ролики до сих пор остаются источником информации, не требующей дальнейшей верификации. Это искусственная реальность, подобная социальным сетям: все вроде бы похоже на правду, но на самом деле – опасная и циничная ложь. Очень немногие готовы сравнивать информацию с реальностью, интересоваться мотивами публикации и ее первоисточниками. А потому организации типа «Белых касок» будут и далее использоваться в информационных войнах вне зависимости от того, как затем будет оценена жизнь и творчество Джеймса Густава Эдварда Ле Мезюрье.

«Белые каски» продолжают получать финансирование (более 210 миллионов долларов только от США с 2013 года, не считая Катар и «частные пожертвования») и прекрасно себя чувствуют. Буквально на прошлой неделе один из ее руководителей встречался в Лондоне с постоянным секретарем Форин-офиса Эндрю Моррисоном, который заявил затем, что «Белые каски» стали объектом «беспрецедентной кампании дискредитации со стороны России».

Эта точка зрения сейчас вообще преобладает в англосаксонском мире: каждое второе СМИ утверждает, что RT, Sputnik и примкнувшее к ним китайское информагентство Синьхуа нападали на «Белые каски» и дискредитировали этих практически «святых людей». Статус «святых» освящен премией «Оскар», которую американская платформа Netflix получила за документальный фильм о «Белых касках».

750-страничный доклад, представленный Россией в Генассамблее ООН по поводу распространения «Белыми касками» фейк-ньюс, был проигнорирован.

Также на прошлой неделе российский МИД крайне вовремя отреагировал на заявления британского Форин-офиса. Мария Захарова посвятила несколько минут своего еженедельного брифинга фигуре Ле Мезюрье, назвав его «бывшим сотрудником британских спецслужб». И сегодня в 99% публикаций в британских и американских СМИ дословно приводят эту цитату из Захаровой и почти открыто обвиняют Россию, МИД РФ и чуть ли не лично Захарову в «доведении до самоубийства». Читал ли Джеймс Ле Мезюрье Twitter Захаровой и насколько это влияло на его душевное равновесие – пока не установлено.

В убийстве-то обвинить сложно. Турецкая полиция открыла дело «по факту смерти британского гражданина Джеймса Густава Эдварда Ле Мезюрье, 1971 года рождения». Из утечек в СМИ стал ясно, что турки ответственно проделали так называемую обычную полицейскую работу: сняли отпечатки пальцев с балкона дома в квартале Бейоглу, где жил и умер Джеймс Ле Мезюрье, и просмотрели данные с видеокамер.

Бейоглу – один из самых знаменитых районов в европейской части центра Стамбула, где ранее жила османская знать, а затем иностранцы, в том числе и дипломаты. Там все утыкано камерами, а дома обнесены заборами. И согласно этим объективным данным, к дому Ле Мезюрье никто даже не приближался, а не то что заходил или залезал. Вдова основателя «Белых касок» Эмма Кристина Хельвинг говорит, что «до четырех утра они не спали, но затем она пошла спать», а Джеймс Ле Мезюрье остался один. До четырех утра они, по ее словам, «разговаривали», что вызывает дополнительные вопросы к Эмме Кристине Хельвинг, поскольку в теории у полиции может возникнуть версия о бытовых проблемах в семье. Примерно в 5.30 она проснулась от звонка в дверь, вышла и увидела тело мужа, окруженное полицейскими.

Из повреждений можно отметить переломанные руки и рану на лице от удара пресловутым тупым предметом, но это классические повреждения от падения с высоты. По правилам уголовного сыска сейчас именно вдова становится главным подозреваемым. Вдова рассказала, что уже несколько месяцев Джеймс Ле Мезюрье находился в стрессе, подавленном состоянии, «у него были психологические проблемы» и он принимал антидепрессанты. Турки предположили, что погибший мог потерять равновесие, выйдя на балкон. В то же время в англосаксонских СМИ появились утверждения анонимных соседей, в том числе и одного «британского дипломата», что якобы «с балкона невозможно упасть». Появились версии о возможном вмешательстве, замелькало слово «убийство».

Итого существует несколько версий происшедшего.

Первая, чисто бытовая, которую будет отрабатывать полиция Стамбула. В семье Ле Мезюрье – Хельвинг были проблемы, и в результате многочасового выяснения отношений с женой он выбросился с балкона. Или выпал, находясь под влиянием неких препаратов и алкоголя. Или она ими его накачивала – тоже вопрос к стамбульской полиции, которая должна провести соответствующие экспертизы. Больно крепко она спала, когда рядом с ней человек падает с пятиметровой высоты. Молча, не оставив записки.

По второй версии Джеймс Ле Мезюрье совершил самоубийство в результате классического разочарования во всем, во что он верил и чему он посвятил всю жизнь. Теоретически можно представить Ле Мезюрье разочаровавшимся романтиком, который в финале проекта «Белых касок» осознал, что творил. Но верится в это все-таки с трудом. Поскольку проект «Белые каски» буквально на прошлой неделе получил дополнительное финансирование и был обласкан в британском Форин-офисе, то вряд ли речь может идти о закрытии проекта всей его жизни. Тогда это что-то более глубинное, связанное уже с крушением ценностей – единственное, что может до такого состояния вывести из себя мужчину его свойства и качества.

Ле Мезюрье был человеком чуждых нам убеждений, но это не делает его каким-то классическим закомплексованным самоубийцей.

Третья версия: просто несчастный случай. Скорее всего, турецкая полиция будет отрабатывать именно ее как приоритетную, хотя тут многое зависит от результатов экспертиз – возможно ли было вообще выпасть с этого балкона без сильного на то желания.

Ну и, наконец, та версия, которую теперь с большим удовольствием будет раскручивать англосаксонская пресса: убийство Джеймса Ле Мезюрье, основателя гуманитарной НКО, спасавшего людей от жуткого режима Башара Асада, русскими же агентами. Как вариант этой версии: психологическое давление, которое оказывала на него российская пропагандистская машина и довела его тем самым до такого трагического конца.

Вот с этим нам и придется иметь дело в ближайшие полгода. Можно быть уверенными в том, что дело Ле Мезюрье будет при прочих равных превращено в еще одно «дело Скрипалей». Ну или, по крайней мере, такая попытка будет предпринята. Приготовьтесь к поиску «агентов» ГРУ на улицах Стамбула. Российским туристам стоит волноваться особо, поскольку Бейоглу – самый туристический район города.