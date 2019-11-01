Москва заявила о подготовке «Белыми касками» новых провокаций в Сирии

Организация «Белые каски» совместно с террористами готовят новые провокации в Сирии с использованием химического оружия, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает в Организацию Объединенных Наций, «белокасочники» с террористами готовят новые химические провокации в Сирии. Их цель очевидна – подорвать мирный процесс в этой стране», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова также выразила разочарование решением американских властей выделить очередной транш на нужды «Белых касок».

Напомним, как сообщали ранее в Белом доме, президент США Дональд Трамп согласовал выделение 4,5 млн долларов силам Гражданской обороны Сирии, известным еще, как «Белые каски».

Представитель МИД России отметила, что Москва публично предоставляла доказательства устойчивых связей «Белых касок» с террористическими структурами, а также совершенных ими псевдогуманитарных акций.

В конце сентября сирийские военные обнаружили в городе Хан-Шейхуне подземный укрепрайон, где организация «Белые каски» готовила провокацию, после которой военный аэродром подвергся массированному ракетному удару со стороны США.