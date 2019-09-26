В Сирии нашли место подготовки провокации «Белых касок»

Сирийские военные обнаружили в городе Хан-Шейхуне подземный укрепрайон, где организация «Белые каски» готовила провокацию, после которой военный аэродром подвергся массированному ракетному удару со стороны США, заявил представитель сирийской армии полковник Абу аль-Карим Шейх.

По словам Шейха, после освобождения Хан-Шейхуна сирийской армией, в его окрестностях были обнаружены более 10 хорошо укрепленных подземных городов с широкой сетью разветвляющихся тоннелей. В пещерахбыли проложены все необходимые коммуникации – электричество, водопровод, интернет-кабели, передает ТАСС .

«В одной из таких пещер было обнаружено место съемки провокационного видео – якобы совершенной в Хан-Шейхуне химической атаки», – сказал полковник. Он также показал помещения, в которых снимались сцены «помощи пострадавшим от химатаки в госпитале».

«В этом месте мы нашли жилеты «Белых касок». Это свидетельствует о том, что они здесь планировали провокацию», – сказал Шейх. По его словам, местность проверили войска радиационной, химической и биологической защиты, но опасных веществ не обнаружили.

«Это место было заминировано боевиками. После того как сирийская армия приблизилась к Хан-Шейхуну, они его взорвали», – сказал он.

Шейх добавил, что найденные многокилометровые пещеры, связанные тоннелями, до конца еще не исследованы и не разминированы, а самая крупная из подземных сетей обнаружена в районе населенного пункта Эль-Латамна, входящего в идлибскую зону деэскалации.

«В пещере находилось до 5 тыс. боевиков. Она была вырыта более четырех лет назад с помощью иностранной техники и являлась основной точкой для атаки на сирийскую армию в этой части страны», – рассказал представитель сирийской армии. Он рассказал также, что перед уходом экстремисты взорвали пещеру, чтобы не оставлять доказательств своей деятельности.

«Однако следы остались. Вы сами видите, какое оружие они использовали. Мы обнаружили ракеты, сделанные в США, а также винтовки и автоматы производства стран НАТО», – сказал он.

Сирийский военный добавил, что при проверке этого подземного укрепрайона была обнаружена мастерская по производству беспилотных летательных аппаратов.

«Эти беспилотники оснащались бомбами и снарядами, начиненными дополнительными поражающими элементами. Затем с их помощью проводились атаки на мирные районы и позиции сирийской армии. Здесь они готовились и здесь же была взлетная площадка», – сказал он.

Напомним, в апреле 2017 года США, Британия и Франция выпустили по Сирии более сотни ракет, большинство из которых перехватила сирийская ПВО.

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