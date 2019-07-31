Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии за критику «Белых касок»

Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии из-за критики организации «Белые каски», сообщила российская дипмиссия в ЮАР.

«Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой «Белых касок», процитировав данные российского Минобороны», – передает РИА «Новости» заявление посольства России в ЮАР.

Напомним, в понедельник начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что рынок в сирийском Идлибе, в уничтожении которого «Белые каски» обвинили Россию, абсолютно цел.

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