В Генштабе уличили «Белые каски» во вранье

Рынок в сирийском Идлибе, в уничтожении которого «Белые каски» обвинили Россию, абсолютно цел, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-ан-Нууман 24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории. То есть после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары», – передает РИА «Новости» слова Рудского.

По его словам, данные средств объективного контроля явно говорят о том, что на рынке полностью отсутствуют разрушения, которые неизбежно должны были появиться после применения шести авиабомб.

По словам Руюского, данные об отсутствии разрушений подтверждются и снимками российского космического аппарата, сделанными 25 июля, и видеосъемкой, сделанной непосредственно на рынке Аль-Халь в Маарет Ан-Нуумане.



«Как видно на кадрах, якобы уничтоженный рынок совершенно цел и функционирует в обычном режиме. Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легкопроверяемой лжи террористов, используя подготовленные ими фальшивки и непроверенную информацию для выдвижения ничем не подкрепленных обвинений», – сказал Рудской.

Москва ранее предупреждала, что псевдогуманитарная организация «Белые каски» не оставляет попыток инсценировать применение химического оружия против сирийских жителей.

В марте сообщалось, что США планируют выделить организации 5 млн долларов. Кроме того, «Белые каски» финансируются Катаром.

Напомним, 22 июля в Минобороны России заявили, что утверждения финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о том, что Воздушно-космические силы России якобы нанесли удар по рынку на сирийской территории, являются ложью.

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