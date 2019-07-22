Минобороны разоблачило ложь «Белых касок» об «ударе ВКС» в Сирии

Утверждения финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о том, что Воздушно-космические силы России якобы нанесли удар по рынку на сирийской территории, являются ложью, заявило Министерство обороны.

«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) – фейк», – передает РИА «Новости» заявление российского военного ведомства.

«Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла», – подчеркивает Минобороны.

Москва ранее предупреждала, что псевдогуманитарная организация «Белые каски» не оставляет попыток инсценировать применение химического оружия против сирийских жителей.

В марте сообщалось, что США планируют выделить организации 5 млн долларов. Кроме того, «Белые каски» финансируются Катаром.