Минобороны разоблачило ложь «Белых касок» об «ударе ВКС» в Сирии

Взгляд
22 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
Разделы

Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

У Дании появился аргумент перед американцами для одобрения «Северного потока-2»Фото: Bernd Wustneck/DPA/ТАСС
Желание поляков отказаться от российского газа и перейти на норвежский газ сыграет злую шутку с Варшавой. Польша, которая является не менее ярым противником «Северного потока – 2», чем Украина, может очень сильно помочь российскому проекту в его датской проблеме. Датчане одобрили польско-норвежский газопровод Baltic Pipe, после чего шансы выдачи разрешения для «Северного потока – 2» резко выросли. Подробности...
Перейти а раздел…

«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
Перейти а раздел…

Выборы в Раду приносят Зеленскому больше, чем он рассчитывал

Зеленскому не придется прибегать к сильным мерам – ситуация в одномандатных округах скорее благоприятна для негоФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский одержал значительную политическую победу. Этой победой является сам факт того, что Зеленскому, несмотря на сопротивление старой власти, удалось провести внеочередные парламентские выборы. Но являются ли победой президента результаты этих выборов? Не исключено, что партии Зеленского не придется создавать в новой Раде коалиции большинства. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

У русского кино две беды – цензура и свобода

Алексей Алешковский, сценарист
На фоне советского кинематографа даже семидесятых годов кино свободной России оказалось жалкой пародией. Но при этом в области сериалов мы сделали невероятный шаг вперед. Более того, Россия сейчас – один из мировых сериальных лидеров. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

По заветам товарища Кагановича

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Новый украинский закон о языке обернётся ничем иным, как фактическим лингвоцидом большинства населения страны, который, на горе русским малоросского происхождения, всё никак не закончится. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Ненависть превращает нас в озлобленных собак

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сложно противостоять ненависти. Я была на войне и превратилась в чудовище, потому что все мои сигнальные системы кричат, что некоторых нельзя простить, а можно только убить. Надо, однако же, с этим бороться. Подробности...
Обсуждение: 102 комментария
    Перейти а раздел…

    Почему Турции вместо F-35 лучше купить Су-35

    Чем Франция обязана России

    Хозяин Грузии признал зависимость от России

      Перейти а раздел…

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На выборах в Раду обработали 64% протоколов
              Эксперт рассказал о победе брендов на украинских выборахКиев решил помешать выдаче российских паспортов жителям ДонбассаГрузинские военные озвучили ответ на заявления РоссииИндия успешно запустила «Лунный корабль»
              Соловьев обозначил самую трудную задачу ЗеленскогоБританские СМИ назвали двух победителей выборов в РадуУкраинские военные утонули под присмотром инструкторов НАТОМинобороны разоблачило ложь «Белых касок» об «ударе ВКС» в Сирии
              Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцевСтало известно, что Турция хочет купить у России после С-400Действия Константинополя на Украине раскололи АфонРоссельхознадзор разъяснил изменение правил провоза багажа через границу

              Главная тема


              Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

              «партия войны проиграла»


              Эксперт: Зеленский берет под контроль законодательную и исполнительную власти

              для нужд регионов


              Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»

              «знак уважения к России»


              Гитарист «Кино»: «Metallica» сыграла «Группу крови», как пэтэушники

              Видео

              образ жизни


              Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

              война внутри НАТО


              К покупке С-400 Турцию подтолкнула военная катастрофа 45-летней давности

              Экономический кризис


              Туркмения может стать новой проблемой России

              «зов Полярной звезды»


              Появилась новая версия гибели группы Дятлова

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Хуторская мова


              Валерий Коровин: По заветам товарища Кагановича

              Свои чужаки


              Анна Долгарева: Ненависть превращает нас в озлобленных собак

              Американское прилунение


              Дмитрий Юрьев: Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?

              Минобороны разоблачило ложь «Белых касок» об «ударе ВКС» в Сирии

              22 июля 2019, 13:43

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Утверждения финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о том, что Воздушно-космические силы России якобы нанесли удар по рынку на сирийской территории, являются ложью, заявило Министерство обороны.

              «Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) – фейк», – передает РИА «Новости» заявление российского военного ведомства.

              «Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла», – подчеркивает Минобороны.

              Москва ранее предупреждала, что псевдогуманитарная организация «Белые каски» не оставляет попыток инсценировать применение химического оружия против сирийских жителей.

              В марте сообщалось, что США планируют выделить организации 5 млн долларов. Кроме того, «Белые каски» финансируются Катаром.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............