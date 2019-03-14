США собрались выделить «Белым каскам» 5 млн долларов

Вашингтон намерен выделить 5 млн долларов «Белым каскам» и на финансирование механизма по расследованию преступлений в Сирии, заявили в Госдепе.

Об этом сообщает ТАСС.

В феврале сообщалось, что фонд развития Катара также выделил финансовую помощь сирийской неправительственной организации «Белые каски».

В январе МИД России предупредил, что псевдогуманитарная организация «Белые каски» не оставляет попыток инсценировать применение химического оружия против сирийских жителей.

Позже появились подтверждения тому, что «Белые каски» инсценировали химическую атаку в Сирии.