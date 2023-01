Эксперт: Америка не спешит извиняться за фейки о «российском вмешательстве» в выборы в США

Даже сейчас, когда ложь о «русском вмешательстве» в выборы президента США стала очевидной, крайне маловероятно, что с американской стороны последуют извинения, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал расследование Центра социальных медиа и политики Нью-Йоркского университета. В нем «влияние России» на выборы 2016 года названо минимальным.

«Сегодня мы видим наглядное свидетельство того, что никакого реального влияния Россия на выборы в США не имела. Особенно забавно в этом контексте вспоминать тот шквал фейков, обвинений и информационного мусора, который подняли американцы», – заявил Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности интернета.

«Но печальнее всего то, что даже когда правда стала явью, никто не спешит извиняться за свои слова. Есть сомнения в том, что кто-то отберет у журналистов The Washington Post и The New York Times, писавших о «российском вмешательстве», Пулитцеровскую премию, добытую спекуляцией на фейках и недостоверной информации», – добавил собеседник.

После такого откровения вопрос о доверии западным СМИ становится особенно острым, полагает член Общественной палаты России. «Ведь даже если такие мастодонты западной журналистики, как The Washington Post и The New York Times допускают информационные спекуляции, то становится непонятно, можно ли вообще доверять кому-либо на Западе», – говорит эксперт.

Член ОП добавил также, что многочисленные публикации о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы стали отличным поводом для правительства США в очередной раз придумать мнимого внешнего врага, отвлекая население от реальных проблем. «Но в итоге это оказалось очередным раздутым до небывалых размеров фейком. И самое страшное, что такое уже даже не удивляет», – подытожил Малькевич.

Центр социальных медиа и политики Нью-Йоркского университета опубликовал итоги своего расследования и пришел к заключению, что российское влияние на выборы 2016 года было минимальным. В частности, эксперты изучили сообщения в соцсети Twitter (заблокирована в России). «Тролли» не поменяли отношение американцев к выборам и не изменили их политических предпочтений.

Напомним, первые сообщения о якобы вмешательстве России в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании в июле 2016 года после взлома переписки руководства Демпартии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks. Расследование этого дела началось после избрания президентом Дональда Трампа 8 ноября 2016 года. Его проводили Минюст, спецслужбы (ЦРУ, ФБР, АНБ) и обе палаты Конгресса. За освещение фейкового «русского досье» журналисты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию в 2018 году.

