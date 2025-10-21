Трамп сообщил о рекордных задержаниях преступников с января

Трамп заявил о рекордном числе арестованных преступников с начала второго срока

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп сообщил о рекордном числе арестованных преступников с момента своей инаугурации, передает ТАСС.

По словам Трампа, с 20 января ФБР арестовало более 28 тыс. человек, причастных к насильственным преступлениям, и изъяло более 6 тыс. единиц незаконного оружия.

В своей публикации в Truth Social Трамп заявил: «ФБР под руководством моей администрации проделывает невероятную работу. С 20 января было арестовано более 28 тыс. насильственных преступников (рекорд!), изъято более 6 тыс. единиц незаконного оружия». Он также отметил, что задержаны более 1,7 тыс. человек, причастных к нападениям на детей, и около 300 торговцев людьми.

Трамп сообщил, что была пресечена деятельность 2 тыс. преступных организаций и спасено 5 тыс. детей. По его словам, правоохранители изъяли 1,9 тыс. килограммов фентанила – этого объема, по оценке Трампа, достаточно, чтобы убить 125 млн человек.

Ранее, 15 октября, Трамп уже заявлял о задержании как минимум 23 тыс. преступников с начала второго срока, подчеркнув усилия своей администрации по наведению порядка в стране.

В конце лета власти Вашингтона отметили рост числа задержанных нелегалов более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. Национальная гвардия США начала патрулировать улицы города с применением огнестрельного оружия.