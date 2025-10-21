  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов
    21 октября 2025, 08:30 • Новости дня

    Трамп сообщил о рекордных задержаниях преступников с января

    Трамп заявил о рекордном числе арестованных преступников с начала второго срока

    Tекст: Мария Иванова

    С января этого года ФБР задержало более 28 тыс. человек, причастных к насильственным преступлениям, а из незаконного оборота изъято свыше 1,9 тыс. килограммов фентанила, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о рекордном числе арестованных преступников с момента своей инаугурации, передает ТАСС.

    По словам Трампа, с 20 января ФБР арестовало более 28 тыс. человек, причастных к насильственным преступлениям, и изъяло более 6 тыс. единиц незаконного оружия.

    В своей публикации в Truth Social Трамп заявил: «ФБР под руководством моей администрации проделывает невероятную работу. С 20 января было арестовано более 28 тыс. насильственных преступников (рекорд!), изъято более 6 тыс. единиц незаконного оружия». Он также отметил, что задержаны более 1,7 тыс. человек, причастных к нападениям на детей, и около 300 торговцев людьми.

    Трамп сообщил, что была пресечена деятельность 2 тыс. преступных организаций и спасено 5 тыс. детей. По его словам, правоохранители изъяли 1,9 тыс. килограммов фентанила – этого объема, по оценке Трампа, достаточно, чтобы убить 125 млн человек.

    Ранее, 15 октября, Трамп уже заявлял о задержании как минимум 23 тыс. преступников с начала второго срока, подчеркнув усилия своей администрации по наведению порядка в стране.

    В конце лета власти Вашингтона отметили рост числа задержанных нелегалов более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. Национальная гвардия США начала патрулировать улицы города с применением огнестрельного оружия.

    20 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил прекращение экспорта американских самолетных комплектующих в Китай на фоне эскалации торгового спора между двумя странами.

    По его словам, Вашингтон рассматривает возможность новых ограничительных мер в ответ на угрозы Пекина по экспорту редкоземельных элементов, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что Китай «не сможет обеспечить обслуживание своих самолетов без американских комплектующих, особенно для машин производства Boeing». «Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.

    Комментарии (14)
    20 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал соглашения по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предупредил о «тяжелых последствиях для многих сторон» в случае неудачи мирных переговоров по Украине.

    Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что США пытаются достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто – это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», – подчеркнул он.

    Он не уточнил, кого именно затронут возможные последствия провала переговоров.

    Трамп не назвал конкретных стран или организаций, которые, по его словам, могут столкнуться с негативными последствиями, если соглашение не будет достигнуто.

    Ранее Трамп признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    Комментарии (3)
    20 октября 2025, 10:12 • Новости дня
    Reuters: Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским поднимал вопрос гарантий безопасности России, что вызвало удивление у украинской делегации, пишет Reuters.

    Трамп во время переговоров с Зеленским обсуждал возможность предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на два источника, знакомых с ходом беседы.

    Украинская делегация, по информации источников, была неприятно удивлена такими предложениями американской стороны. По словам третьего собеседника агентства, Трамп озвучил идею гарантий для обеих сторон после заявления Зеленского о том, что Украина не готова добровольно передавать свои территории.

    В материале отмечается, что встреча завершилась предложением Трампа о заключении «сделки» на текущей линии демаркации. Президент США также намекнул, что без компромисса Украину ждет «замерзание и разрушение». Один из наиболее активных сторонников «обмена» территориями между Киевом и Москвой, по данным Reuters, – спецпосланник Стив Уиткофф.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Владимира Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.

    Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский после переговоров с Трампом отчитался перед евроспонсорами о результатах встречи.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности победы Украины в конфликте

    Трамп усомнился в победе Украины в военном конфликте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в победе Украины в военном конфликте, подчеркнув лишь теоретическую возможность успеха Киева.

    Как передает ТАСС, Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что не верит в победу Украины в нынешнем военном конфликте. Президент США отметил, что теоретически Украина еще может победить, но лично он не считает этот исход возможным.

    Ранее Трамп призвал Россию и Украину прекратить боевые действия на текущей линии боевого соприкосновения.

    Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине приведет к потере Киевом ряда территорий.

    Президент США также отметил, что поставки вооружения Украине не должны идти в ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 10:54 • Новости дня
    Трамп нашел способ сбить цены на говядину

    Трамп пообещал закупать аргентинскую говядину для снижения цен на мясо в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон рассматривает возможность закупки говядины из Аргентины, чтобы стабилизировать стоимость мяса для потребителей в США на фоне сохраняющейся инфляции, пишет AP.

    Соединенные Штаты могут начать закупать говядину из Аргентины, чтобы снизить внутренние цены на мясо, передает AP. Дональд Трамп сообщил об этом журналистам на борту президентского самолета во время перелета из Флориды в Вашингтон.

    Президент США заявил: «Мы бы купили немного говядины у Аргентины. Если мы это сделаем, это снизит наши цены на говядину». По его словам, такой шаг рассматривается как часть мер по сдерживанию инфляции, которые он пообещал реализовать на прошлой неделе.

    Американские цены на говядину остаются высокими из-за засухи и сокращения импорта из Мексики, вызванного распространением у мексиканских коров опасного паразита. Трамп также работает над поддержкой экономики Аргентины, включая кредитную линию в 20 млрд долларов и дополнительные инвестиции перед предстоящими в Аргентине промежуточными выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кеннеди-младший заявил, что обсудил с президентом Аргентины Милеем разработку альтернативы Всемирной организации здравоохранения.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Рябков: Альтернативы духу Анкориджа нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломатическое направление, заданное в ходе российско-американского саммита на Аляске, не имеет альтернатив, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он отметил, что ключевой задачей сейчас является донести до американской стороны значение установленных в Анкоридже рамок, передает ТАСС.

    «Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», – заявил Рябков журналистам.

    Напомним, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    В Испании расценили возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    Комментарии (3)
    20 октября 2025, 23:30 • Новости дня
    В Вашингтоне начали снос восточного крыла Белого дома

    Трамп начал снос восточного крыла Белого дома ради бального зала

    Tекст: Денис Тельманов

    Бригады строителей приступили к демонтажу восточного крыла Белого дома, чтобы возвести новый бальный зал вместимостью до 650 человек.

    Работы по сносу части здания стартовали в Вашингтоне, передает The Washington Post. Строители сносят восточное крыло Белого дома, несмотря на прежние заверения президента США Дональда Трампа о сохранении исторической планировки комплекса.

    Сообщается, что экскаватор разрушает само здание, а шум строительных работ отчетливо слышен на территории Белого дома. Американский лидер ранее утверждал: «Оно не будет мешать существующему зданию. Не будет. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться», – заявил Трамп при подписании соответствующего указа в июле.

    Чиновники отметили, что бальный зал заменит восточное крыло, при этом в конструкции крыла ранее уже вносились многочисленные изменения, еще до прихода Трампа к власти. Первоначальная стоимость проекта, по оценке президента, составляла 200 млн долларов, однако позднее она увеличилась до 250 млн долларов. Как подчеркивается, новый бальный зал рассчитан на 650 гостей – это более чем втрое превышает вместимость Восточной комнаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении построить зал для танцев и приемов в Белом доме. Трамп отметил, что новый зал станет «прекрасным дополнением» и не потребует расходов.

    Президент США инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах. Трамп подписал указ о начале переименования Мексиканского залива в Американский, а горы Денали – в гору Мак-Кинли.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    WP: Костюмированные протесты против Трампа высмеяли обвинения в насилии

    Tекст: Мария Иванова

    Участники массовых протестов в США против политики Дональда Трампа вышли на улицы в надувных костюмах лягушек, кур и динозавров, чтобы высмеять заявления республиканцев о «насильственных митингах», пишет Washington Post.

    Уличные протесты против Дональда Трампа No Кings на минувших выходных прошли в крупнейших городах США и других странах мира, сообщает Washington Post.

    Особое внимание привлекли демонстранты в костюмах надувных лягушек, цыплят, динозавров, единорогов, акул и других сказочных персонажей. Подобная «звериная» тактика стала ярким ответом демократов на заявления республиканцев о том, что протесты якобы превращаются в «антиамериканские бунты».

    «Вся суть – в абсурдности», – объяснил стратег демократов Майк Неллис. По его словам, использование костюмов помогает высмеять заявления сторонников Трампа о «беззаконии» и «опасности» в городах, где проходят митинги

    С ним солидарны и некоторые политики: сенатор Кори Букер, например, опубликовал в соцсетях видеоколлаж с улыбающимися протестующими в костюмах и подписью: «Смешно, но правда».

    Организатор движения Operation Inflation из Портленда Брукс Браун рассказал, что инициатива с бесплатной раздачей надувных костюмов быстро стала популярной – за десять дней проект получил около 10 тыс. пожертвований. По его словам, костюмы не только снимают накал страстей, но и формируют «дружелюбную» атмосферу, позволяя избегать агрессивной риторики. «Когда появляются надувные фигуры, все начинают танцевать, даже серьезные участники остаются спокойными», – отметил активист.

    Политологи подчеркивают, что костюмированная форма протеста меняет общественное восприятие происходящего. По мнению профессора Стэнфордского университета Брюса Кейна, такие акции позволяют нивелировать образ демократов как «насильственного движения» и препятствуют попыткам властей объявить протестующих угрозой национальной безопасности.

    Республиканский стратег Терри Салливан также признал, что необычные образы привлекают внимание СМИ и делают протесты более заметными для широкой публики.

    Напомним, ранее в понедельник Дональд Трамп обвинил Джорджа Сороса в финансировании протестов No Kings в США.

    До этого Трамп опубликовал видео, в котором поливает протестующих коричневой жидкостью.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 10:29 • Новости дня
    NYT: Трамп объявил о прекращении помощи Колумбии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Колумбии Густаво Петро обвинил власти США в убийстве рыбака, что вызвало резкую реакцию Дональда Трампа и угрозу прекратить финансовую помощь стране, пишет The New York Times.

    Резкое заявление президента Колумбии прозвучало после того, как в середине сентября американские военные атаковали лодку, на борту которой, по утверждению Вашингтона, перевозились наркотики, передает The New York Times.

    Петро заявил в соцсетях: «Чиновники правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах». По его словам, погибший Алехандро Карранса был «профессиональным рыбаком», чья лодка дрейфовала и, вероятно, находилась в водах Колумбии.

    Президент США Дональд Трамп обвинил Петро в недостаточных действиях по борьбе с наркотрафиком, назвав его «продавцом наркотиков с дерзким тоном». После этого Трамп объявил о прекращении выплат помощи Колумбии и пообещал ввести новые тарифы на колумбийские товары. Он уточнил, что соответствующее заявление будет сделано в понедельник.

    Взаимоотношения между лидерами двух стран обостряются на фоне крупнейшего за десятилетия присутствия американских войск в Карибском море, официально направленного против Венесуэлы. В последние недели, по заявлениям Вашингтона, в ходе операций были убиты десятки человек на судах, подозреваемых в перевозке наркотиков из Венесуэлы, однако доказательств этим данным США не приводят.

    Защитники прав человека и юристы считают подобные удары незаконными, поскольку военные не имеют права атаковать гражданских, не представляющих угрозы в данный момент. В Колумбии действия президента встретили полярные оценки: часть оппозиции поддержала Трампа, а сторонники Петро призвали США признать свою ответственность за спрос на наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения президента США Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    Экс-премьер Украины Азаров рассказал о планах США по устранению Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер Украины Николай Азаров допустил, что США могут реализовать радикальные сценарии по устранению Владимира Зеленского, если подтвердятся утечки о его встрече с Дональдом Трампом.

    Радикальные меры по устранению Владимира Зеленского могут быть приняты Соединенными Штатами, если подтвердятся данные об обстоятельствах встречи украинского лидера с Дональдом Трампом, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС. По его словам, если утечки о деталях переговоров окажутся правдой и позиция Трампа не изменится, американская сторона может реализовать соответствующие планы.

    Азаров подчеркнул: «Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского. Такие планы есть».

    Он напомнил, что подобная схема уже использовалась в 2010–2014 годах в отношении президента Виктора Януковича. По словам Азарова, американцы активно взаимодействуют с депутатами Верховной рады, используя угрозы, подкуп и давление, чтобы влиять на принятие решений. Он отметил, что при соответствующей команде события могут развиваться по сценарию государственного переворота, как это было в 2014 году.

    Встреча между Трампом и Зеленским прошла 17 октября в Вашингтоне. На переговорах Зеленский не смог добиться согласия США на поставку ракет Tomahawk, заключение новых сделок по дронам и закупке вооружений. Также, как подтвердил сам Зеленский, обсуждался вопрос вывода украинских сил из Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность в возможности достижения положительных итогов на предстоящем российско-американском саммите в Будапеште. Николай Азаров также считал, что руководство на Украине страдает из-за того, что Владимир Зеленский якобы принимает решения под действием препаратов.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль спросили о подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Песков: Подготовка встречи Путина и Трампа в Будапеште пока не начата

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала, подробности и детали будущего саммита пока отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, работа по подготовке встречи президентов России и США в Будапеште пока не начата, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков отметил, что команды сторон еще не приступили к полномасштабным переговорам по организации саммита, хотя поручения от лидеров уже даны.

    Песков также сообщил, что в настоящий момент нет ни одной детали будущей встречи. На вопросы о возможном участии Украины, составе европейской делегации и планах по подписанию документов пока нет ответов.

    По словам представителя Кремля, впереди еще предстоит большая работа дипломатических ведомств России и США. Именно они должны будут согласовать все ключевые параметры будущего саммита и ответить на вопросы по организации встречи.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков отметил влияние отношений Путина с Орбаном на выбор города для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выбор Будапешта для предстоящего российско-американского саммита связан с взаимоотношениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает конструктивные отношения с Владимиром Путиным и теплые – с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора российского и американского лидеров».

    По словам пресс-секретаря, именно этот фактор сыграл значительную роль при выборе Будапешта в качестве площадки для будущего саммита между Россией и США. Песков отметил, что диалог лидеров стран продолжается и остается в конструктивном русле. Подробности о дате и повестке встречи пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты ведут переговоры по организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Венгрии.

    Эксперты отметили, что многое будет зависеть от позиции европейцев и их готовности не мешать саммиту. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что саммит может способствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 02:01 • Новости дня
    Посол Австралии принес извинения Трампу за критику в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Австралийский посол в Вашингтоне Кевин Радд извинился перед Дональдом Трампом за свои прежние критические высказывания в социальных сетях.

    Как сообщает The Australian, Кевин Радд принес извинения Дональду Трампу сразу после двусторонних переговоров между президентом США и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, которые прошли 20 октября в Вашингтоне.

    Инцидент произошел на совместной пресс-конференции, где Трампу напомнили о публикациях Радда, в которых тот называл Трампа «самым разрушительным» президентом в истории США за весь его первый срок.

    На вопрос журналистов о его отношении к австралийскому послу Трамп ответил, что не знает Радда, но предположил, что тот, возможно, захочет извиниться. После завершения мероприятия Радд подошел к Трампу и принес извинения за свои прошлые заявления.

    Ранее, в 2020 году, занимая пост главы Политологического института Азиатского общества в Нью-Йорке, Кевин Радд неоднократно публиковал в социальной сети X резкие комментарии против Трампа.

    Он называл его «самым деструктивным президентом в истории», обвинял политика в том, что он «втаптывает Америку и демократию в грязь», а также «преуспевает в разжигании разногласий и злоупотребляет христианством, церковью и Библией для оправдания насилия».

    После победы Трампа на президентских выборах 2024 года Радд удалил часть своих публикаций, объяснив это уважением к должности президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия и США договорились о совместной разработке месторождений галлия, неодима и празеодима для укрепления цепочек поставок. Власти США и Австралии начали переговоры о пересмотре условий альянса AUKUS и совершенствовании прежних договоренностей.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 23:03 • Новости дня
    Суд разрешил Трампу отправить войска национальной гвардии в Портленд

    Апелляционный суд разрешил администрации Трампа направить нацгвардию в Портленд

    Tекст: Вера Басилая

    Апелляционный суд девятого округа США поддержал ходатайство администрации Дональда Трампа о временном разрешении направить войска национальной гвардии в Портленд.

    Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации президента Дональда Трампа направить войска национальной гвардии в Портленд, штат Орегон, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении суд отметил, что у администрации Трампа есть высокая вероятность добиться успеха в апелляции, а остальные обстоятельства также указывают на необходимость приостановления исполнения решения суда. Суд удовлетворил ходатайство администрации о временной отмене запрета на время рассмотрения апелляции.

    Таким образом, власти получили возможность развернуть силы национальной гвардии в Портленде до окончательного судебного решения по апелляции.

    Ранее десятки участников устроили велозаезд без одежды в Портленде, чтобы выразить протест против возможного ввода федеральных войск.

    Федеральный судья в США на время запретила отправку любых подразделений Национальной гвардии в штат Орегон.

    До этого президент США Дональд Трамп направил силы нацгвардии в Чикаго. В пригороде Чикаго, Бродвью, сотрудники правоохранительных органов США подверглись нападению во время рейда против нелегальных мигрантов.

    Комментарии (0)
