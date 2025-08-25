Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием

Tекст: Алексей Дегтярев

Большая часть военных ходят с пистолетами М17, небольшое число несет службы с винтовками М4, сообщает NBC News.

Разрешение на ношение оружия было выдано для защиты жизни и только в случае непосредственной угрозы, подчеркнули в федеральной оперативной группе.

В воскресенье вечером вооруженные военнослужащие с нашивками военной полиции были замечены на патрулировании в районе Чайнатаун. Решение об усилении вооруженного присутствия принял глава Пентагона Пит Хегсет, ранее гвардейцы работали без оружия, помогая в патрулировании и регулировании дорожного движения.

Рассматривается запрос полиции на увеличение присутствия гвардейцев в метро к началу учебного года. В армии отметили, что военнослужащие проходят регулярную подготовку и квалификацию по обращению с оружием.

Представитель Белого дома пояснил, что национальная гвардия не занимается арестами, а только обеспечивает безопасность объектов и поддержку полиции при задержаниях.

В Вашингтоне сейчас находятся более 2,2 тыс. гвардейцев и летчиков, большинство из которых прибыли из других штатов для реализации инициативы президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью и бездомностью.

Примерно 60% всех патрулирующих прибыли из других регионов после распоряжения республиканских губернаторов, а больше всего бойцов направил губернатор Западной Виргинии Патрик Моррисси. Демократы критикуют эти действия, считая их политизированными, а Трамп продолжает угрожать вводом войск и в другие города.

Напомним, президент США Дональд Трамп направил в Вашингтон национальную гвардию и ввел прямой федеральный контроль над местной полицией.

До этого Трамп заявлял о своем намерении лично патрулировать улицы Вашингтона совместно с полицией и военными.