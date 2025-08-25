  • Новость часаФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Мерц заявил о социальной неустойчивости Германии
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    11 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    25 августа 2025, 10:34 • Новости дня

    Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием

    Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице США военнослужащие национальной гвардии приступили к патрулированию улиц с огнестрельным оружием, большинство из них вооружены табельным оружием, пишет NBC News.

    Большая часть военных ходят с пистолетами М17, небольшое число несет службы с винтовками М4, сообщает NBC News.

    Разрешение на ношение оружия было выдано для защиты жизни и только в случае непосредственной угрозы, подчеркнули в федеральной оперативной группе.

    В воскресенье вечером вооруженные военнослужащие с нашивками военной полиции были замечены на патрулировании в районе Чайнатаун. Решение об усилении вооруженного присутствия принял глава Пентагона Пит Хегсет, ранее гвардейцы работали без оружия, помогая в патрулировании и регулировании дорожного движения.

    Рассматривается запрос полиции на увеличение присутствия гвардейцев в метро к началу учебного года. В армии отметили, что военнослужащие проходят регулярную подготовку и квалификацию по обращению с оружием.

    Представитель Белого дома пояснил, что национальная гвардия не занимается арестами, а только обеспечивает безопасность объектов и поддержку полиции при задержаниях.

    В Вашингтоне сейчас находятся более 2,2 тыс. гвардейцев и летчиков, большинство из которых прибыли из других штатов для реализации инициативы президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью и бездомностью.

    Примерно 60% всех патрулирующих прибыли из других регионов после распоряжения республиканских губернаторов, а больше всего бойцов направил губернатор Западной Виргинии Патрик Моррисси. Демократы критикуют эти действия, считая их политизированными, а Трамп продолжает угрожать вводом войск и в другие города.

    Напомним, президент США Дональд Трамп направил в Вашингтон национальную гвардию и ввел прямой федеральный контроль над местной полицией.

    До этого Трамп заявлял о своем намерении лично патрулировать улицы Вашингтона совместно с полицией и военными.

    23 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине

    Венгерский политолог Кошкович: Трамп хочет вывести США из конфликта на Украине

    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации на Украине остается стремление вывести США из затяжного опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Дональд Трамп стремится вывести США из опосредованного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кошкович отметил в своей публикации на платформе Х, что уже на следующей неделе могут произойти значительные изменения в политике Трампа, что вызовет широкий общественный резонанс.

    «Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель – вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны», – считает аналитик.

    Аналитик также выделил, что для Трампа принцип «Америка прежде всего» остается приоритетом, а все остальные действия рассматривались им как средства достижения этой цели.

    Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление.

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    The Guardian объяснила, почему Трамп решил отойти от урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    Комментарии (5)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 15:39 • Новости дня
    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины

    NBC: Трамп призвал Киев согласиться на условия Москвы по Украине

    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что прекращение конфликта на Украине возможно только при согласии Киева на условия Москвы, поскольку Украина преимущественно обороняется.

    Трамп дал понять, что Киев должен принять условия Москвы для урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social от 21 августа.

    Политик написал, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не раскрывая подробностей.

    NBC также напомнил, что в своем посту в четверг Трамп отметил: «так как Украина в основном обороняется, ей сложно победить Россию». По словам неназванного чиновника Белого дома, это заявление Трампа было сигналом о том, что Киеву придется согласиться на сделку в большей степени на условиях России.

    Ранее Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление и пообещал «интересные времена».

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    24 августа 2025, 05:52 • Новости дня
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (29)
    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    WSJ: Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие, сообщили источники WSJ.

    «Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица США, что ограничивает возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с  Москвой», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета уточняет, что процедура одобрения на высоком уровне Министерством обороны, о которой еще не сообщалось, не позволяет Украине запускать любые американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России с конца весны.

    «Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила запрет на подобное», – сообщили WSJ два официальных лица.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал  Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (6)
    22 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой президент России Владимир Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Президент США Дональд Трамп признал, что российский президент Владимир Путин выглядит на совместной фотографии с саммита на Аляске удачнее, передает ТАСС.

    «Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя, но его – хорошая», – отметил Трамп.

    Ранее Трамп сравнил свое фото с Владимиром Путиным со снимком Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Комментарии (8)
    22 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    Орбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»
    Орбан заявил о возмущении Трампа ударами Украины по «Дружбе»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп в личном письме венгерскому премьеру Виктору Орбану отметил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру, связывающую Россию с Венгрией и Словакией.

    Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о своем сильном недовольстве действиями Украины против нефтепровода «Дружба», передает ТАСС.

    В опубликованном политическим советником Балажом Орбаном (однофамилец венгерского премьера) послании Трамп подчеркнул: «Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого».

    Речь идет о письме, написанном Трампом от руки в ответ на обращение Орбана по поводу ударов по инфраструктуре нефтепровода, по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию.

    Копия документа, отправленного из Белого дома в офис главы венгерского правительства, была обнародована на странице Балажа Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у границы с Белоруссией произошла новая атака на нефтепровод «Дружба», после чего прокачка нефти была приостановлена.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии.

    Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу и призвали ЕК заставить Украину прекратить атаки.

    Комментарии (3)
    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из Европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 05:58 • Новости дня
    Telegraph указала на риск катастрофы для Киева при провале мирного плана Трампа

    Telegraph: Провал мирного плана Трампа может стать катастрофой для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Если мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не принесет результатов, Киеву грозит катастрофа, пишет британская газета Telegraph.

    «Мирный план Трампа начинает трещать по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой», – приводит ТАСС текст Telegraph.

    Telegraph подчеркивает, что положение Украины на фронте становится все более сложным. По мнению издания, главные проблемы ВСУ – нехватка живой силы и нарастающие противоречия внутри командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине. «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – сказал он.


    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    Трамп допустил приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу
    @ Julia Demaree Nikhinson/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможный приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году, передает ТАСС.

    В Белом доме, в ходе общения с журналистами, Трамп показал снимок с российско-американского саммита на Аляске, где он был запечатлен рядом с российским лидером.

    «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография», – заявил Трамп.

    Трамп ранее пообещал дать ясность по переговорам на Украине в течение двух недель. Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Владимира Путина сильным и очень умным лидером.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 17:51 • Новости дня
    Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского

    Трамп заявил о нежелании участвовать во встрече Путина и Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил желание не присутствовать на возможной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что предпочел бы дать им возможность обсудить вопросы напрямую.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече главы России Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть», – заявил Трамп. Он также добавил: «Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о якобы согласовании состава американской делегации для возможных переговоров с Россией.

    Белый дом заявил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп пообещал ясность по переговорам на Украине через две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что судьба переговоров по Украине станет яснее в ближайшие две недели, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, его не радует происходящее в конфликте и текущая ситуация вызывает у него беспокойство. «Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», – заявил президент США.

    Ранее Трамп заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    Трамп также допустил срыв украинского урегулирования. Он уточнил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.


    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 22:45 • Новости дня
    Newsweek сообщил о «необычном» полете над Гренландией «самолета Судного дня»

    Tекст: Ирма Каплан

    Называемый «самолетом Судного дня» американский E-6B Mercury, способный поддерживать связь с подводными лодками и оснащенными ядерным оружием, был замечен вблизи Гренландии, пишет Newsweek.

    Военно-морские силы США подтвердили 21 августа развертывание воздушного командного пункта E-6B, также известного как «Меркурий», на космической базе Питуффик в Гренландии для проведения «рутинных операций» и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах.

    «Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере», – заявил журналу Newsweek представитель Подводных сил США командующий Джейсон Фишер

    В статье говорится, что столкнувшись с растущим присутствием России и Китая в Арктике, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об интересе к  приобретению Гренландии, самоуправляющейся территории союзной Дании по НАТО, ссылаясь на «национальную и международную безопасность».

    Newsweek указывает на то, что самолет E-6B в Гренландии появился после  заявления Трампа ранее в этом месяце о том, что две атомные подводные лодки были размещены в «соответствующих регионах» на фоне «провокационных заявлений», сделанных зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым в соцсетях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Врио замглавы Курской области задержан по делу о строительстве фортификаций
    Китайские СМИ: Зеленскому для встречи с Путиным надо пойти на уступки
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина
    ВЦИОМ: Меньшая часть россиян считают русских особым народом
    Нацгвардия начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»

    Перед новым учебным годом в Эстонии образовалась критичная нехватка учителей. Это рукотворный кризис: квалифицированных педагогов не допустили к работе из-за новых языковых требований. Теперь в школы набирают дилетантов, дети от этого деградируют. К сожалению, в основном русские дети. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации