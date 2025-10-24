El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании

Tекст: Вера Басилая

Телеведущая Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты El Pais. Издание отмечает, что ранее Франция выдала Собчак пятилетнюю визу, позволяющую свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. После этого журналистка приехала в Испанию и подала заявление на постоянное проживание.

По информации издания, Собчак обратилась за видом на жительство по так называемой программе для «цифровых кочевников», документ пока находится на рассмотрении испанских властей. Вопрос о сроках принятия решения и дальнейших шагах пока остается открытым.

«Цифровыми кочевниками», или digital nomads, называют людей, чья работа не зависит от конкретного офиса или страны. Они совмещают профессиональную деятельность с путешествиями, меняя место проживания в зависимости от личных предпочтений. К этой категории относятся фрилансеры, IT-специалисты, предприниматели и создатели онлайн-проектов.

Испанская виза Digital Nomad позволяет оформить вид на жительство сроком до трех лет. Такое разрешение доступно специалистам, работающим дистанционно на зарубежные компании и получающим доход от 2 тыс. 763 евро в месяц. Кроме того, вместе с заявителем аналогичный статус могут получить и члены семьи.

Напомним, Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля в апреле 2022 года.