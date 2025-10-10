На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
МВД сектора Газа пообещало развернуть силы после вывода армии Израиля
Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территориях, говорится в заявлении ведомства, опубликованном агентством Maan.
Силы безопасности МВД сектора Газа будут развернуты во всех провинциях анклава после вывода израильских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства, опубликованное агентством Maan.
Ведомство подчеркнуло: «Подразделения МВД и сил национальной безопасности начнут развертывание в районах, откуда уходят оккупационные войска, во всех провинциях сектора Газа. Они будут прилагать все усилия для восстановления порядка». Власти отметили, что главная задача – обеспечить безопасность и стабильность в этих районах.
В заявлении также говорится, что МВД планирует немедленно приступить к развертыванию сил, как только израильские военные покинут соответствующие территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле останутся Уиткофф и Кушнер для контроля за выполнением условий перемирия. Израиль назвал конкретные даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.