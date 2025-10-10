МВД сектора Газа пообещало развернуть силы после вывода армии Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы безопасности МВД сектора Газа будут развернуты во всех провинциях анклава после вывода израильских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства, опубликованное агентством Maan.

Ведомство подчеркнуло: «Подразделения МВД и сил национальной безопасности начнут развертывание в районах, откуда уходят оккупационные войска, во всех провинциях сектора Газа. Они будут прилагать все усилия для восстановления порядка». Власти отметили, что главная задача – обеспечить безопасность и стабильность в этих районах.

В заявлении также говорится, что МВД планирует немедленно приступить к развертыванию сил, как только израильские военные покинут соответствующие территории.

