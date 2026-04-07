Наемница из США Эштон-Чирилло переобъявлена в розыск в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сара Эштон-Чирилло, воевавшая за ВСУ, была переобъявлена в розыск в России, передает РИА «Новости». В ведомственной базе МВД указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, а в графе особые приметы отмечено: «переобъявлен». Ранее Эштон-Чирилло уже числилась в розыске.

В июне 2025 года Верховный суд ДНР заочно приговорил ее к 20 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении фейков о российских Вооруженных силах и участии наемника в вооруженном конфликте.

Судом было установлено, что в 2023 году Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих. В августе того же года она подготовила и разместила в интернете видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе СВО.

Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск и заочно арестована. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов в России.

Росфинмониторинг включил Эштон-Чирилло в российский перечень террористов и экстремистов после ее призывов к убийству журналистов из России.

Ранее спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявляла фразу «русские – не люди».