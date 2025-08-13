Гособвинение запросило 25 лет колонии для маньяка Манишина

Tекст: Алексей Дегтярев

Гособвинение запросило для Манишина 25 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона, передает ТАСС. Оно считает вину «политеховского маньяка» полностью доказанной по всем эпизодам, передает ТАСС. Судебные прения по делу проходят в Калманском районном суде Алтайского края.

Виталий Манишин, 54-летний житель региона, обвиняется в убийствах при отягчающих обстоятельствах, сопряженных с изнасилованием, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, в сентябре 1989 года Манишин, будучи студентом, задушил и спрятал тело 17-летней девушки в лесу в селе Зеленая Дубрава. В период с 1999 по 2000 год без вести пропали еще десять местных жительниц, в том числе абитуриентки и студентки Алтайского государственного технического университета.

Следствие пришло к выводу, что Манишин знакомился с девушками под предлогом помощи с поступлением или обучением, вывозил их в Калманский район, где совершал преступления.

«По мнению стороны обвинения, вина подсудимого полностью доказана по всем эпизодам… Окончательное решение по делу примет суд после выступления в прениях всех участников судебного заседания», – заявили в прокуратуре.

В мае 2024 года СК сообщал, что Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств в качестве понятого.

Замглавы СК по Алтайскому краю Александр Жеребцов указывал, что число жертв Манишина может увеличиться. Есть основания полагать, что подозреваемый причастен и к другим убийствам.