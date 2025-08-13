Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.2 комментария
Гособвинение запросило 25 лет колонии для маньяка Манишина
В Калманском районном суде Алтайского края прокуроры потребовали максимальное наказание для так называемого политеховского маньяка Виталия Манишина, обвиняемого в жестоких убийствах 11 девушек.
Гособвинение запросило для Манишина 25 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона, передает ТАСС. Оно считает вину «политеховского маньяка» полностью доказанной по всем эпизодам, передает ТАСС. Судебные прения по делу проходят в Калманском районном суде Алтайского края.
Виталий Манишин, 54-летний житель региона, обвиняется в убийствах при отягчающих обстоятельствах, сопряженных с изнасилованием, сообщает РИА «Новости».
По версии следствия, в сентябре 1989 года Манишин, будучи студентом, задушил и спрятал тело 17-летней девушки в лесу в селе Зеленая Дубрава. В период с 1999 по 2000 год без вести пропали еще десять местных жительниц, в том числе абитуриентки и студентки Алтайского государственного технического университета.
Следствие пришло к выводу, что Манишин знакомился с девушками под предлогом помощи с поступлением или обучением, вывозил их в Калманский район, где совершал преступления.
«По мнению стороны обвинения, вина подсудимого полностью доказана по всем эпизодам… Окончательное решение по делу примет суд после выступления в прениях всех участников судебного заседания», – заявили в прокуратуре.
В мае 2024 года СК сообщал, что Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств в качестве понятого.
Замглавы СК по Алтайскому краю Александр Жеребцов указывал, что число жертв Манишина может увеличиться. Есть основания полагать, что подозреваемый причастен и к другим убийствам.