Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Алтайский маньяк присутствовал как понятой на расследовании о смерти жертвы
СК: Алтайский маньяк присутствовал как понятой на расследовании о смерти одной из жертв
Обвиняемый в убийстве 11 женщин Виталий Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств в качестве понятого, сообщил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Алтайскому краю Иван Зеленский.
В одном случае после обнаружения костных останков жертвы Манишин участвовал как понятой при осмотре места происшествия, его пригласили сотрудники следственно-оперативной группы, необходимо было доехать до места, где тот работал директором совхоза, сказал Зеленский, передает ТАСС.
Автомобиль следователей поломался, Манишину позвонили и попросили его довезти. Он довез их туда, расписался в том числе в протоколе осмотра, что присутствовал.
Эти события происходили в Калманском районе. Зеленский пояснил, что тела десяти убитых девушек были спрятаны именно в этом районе. Еще одно тело нашли за пределами района.
Согласно данным следствия, в 1989 году Манишин попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, потом он задушил ее и закопал тело. Многие годы дело оставалось нераскрытым, но в мае 2023 года мужчину задержали и арестовали.
Между тем замруководителя СК по Алтайскому краю Александр Жеребцов указывал, что число жертв Манишина может увеличиться, есть основания полагать, что подозреваемый причастен и к другим убийствам.