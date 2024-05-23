Алтайский маньяк присутствовал как понятой на расследовании о смерти жертвы

СК: Алтайский маньяк присутствовал как понятой на расследовании о смерти одной из жертв

Tекст: Алексей Дегтярев

В одном случае после обнаружения костных останков жертвы Манишин участвовал как понятой при осмотре места происшествия, его пригласили сотрудники следственно-оперативной группы, необходимо было доехать до места, где тот работал директором совхоза, сказал Зеленский, передает ТАСС.

Автомобиль следователей поломался, Манишину позвонили и попросили его довезти. Он довез их туда, расписался в том числе в протоколе осмотра, что присутствовал.

Эти события происходили в Калманском районе. Зеленский пояснил, что тела десяти убитых девушек были спрятаны именно в этом районе. Еще одно тело нашли за пределами района.

Согласно данным следствия, в 1989 году Манишин попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, потом он задушил ее и закопал тело. Многие годы дело оставалось нераскрытым, но в мае 2023 года мужчину задержали и арестовали.

Между тем замруководителя СК по Алтайскому краю Александр Жеребцов указывал, что число жертв Манишина может увеличиться, есть основания полагать, что подозреваемый причастен и к другим убийствам.