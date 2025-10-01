«Политеховский маньяк» Манишин получил 25 лет за убийства 11 женщин

Суд приговорил обвиняемого в убийстве 11 женщин на Алтае Манишина к 25 годам

Tекст: Вера Басилая

Калманский районный суд Алтайского края приговорил Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 11 женщин, передает ТАСС .

Судья уточнил, что первые семь лет осужденный проведет в тюрьме.

Кроме этого, Манишин должен выплатить 4 млн рублей потерпевшим. Как отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко, следствию удалось установить причастность Манишина к 11 убийствам, совершенным в период с 1989 по 2000 год. Преступления квалифицируются как умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах, в том числе сопряженные с изнасилованием и совершенные с целью скрыть другие преступления.

Во время допросов Манишин подробно рассказал о своих действиях и показал места, где скрывал тела погибших.

Первое убийство, совершенное им в 1989 году, долгое время оставалось нераскрытым, однако в мае 2023 года его задержали и заключили под стражу. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что он причастен еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

Прокуратура уточнила, что Манишин знакомился с будущими жертвами под предлогом помощи с поступлением или трудоустройством, убеждал их поехать с ним в Калманский район, где насиловал и убивал, а затем прятал тела в лесу. Почти все жертвы, по версии следствия, были связаны с Алтайским государственным техническим университетом, что дало повод СМИ называть Манишина «политеховским маньяком».

Гособвинение запросило 25 лет колонии для маньяка Манишина. В мае 2024 года СК заявлял, что Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств как понятой.

Замглавы СК по Алтайскому краю Александр Жеребцов отмечал, что число жертв Манишина может возрасти, так как подозреваемого считают причастным к другим убийствам.