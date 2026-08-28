Итоги спецпроекта «Нейроигры» подвели в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Победители получили 800 тыс. рублей, а команда, занявшая второе место, – 500 тыс. рублей на доработку демоверсии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Очный этап прошел в Инновационном центре «Сколково». Победила команда «Свои игры» с тренажером «Амбидекстр», развивающим оба полушария мозга. Второе место заняла команда «ГАЗ ГАЗ ШЕСТЬ СЕМЬ ТМ» с игрой «Б.А.М.» о строительстве магистрали. Третье место досталось команде «Вверх» за игру «Камень с души».

«Сегодня в видеоигры играет большинство россиян, поэтому игры – это уже не просто развлечение, а один из самых массовых языков современной культуры. Искусственный интеллект делает доступнее вход в разработку», – отметил директор по маркетингу и аналитике платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев. По его словам, небольшая команда с сильной идеей и ИИ-инструментами может быстро создать прототип.

Директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов подчеркнул важность создания отечественных игр. По его мнению, идеи талантливых коллективов имеют потенциал не только в России, но и за рубежом. Победители смогут претендовать на поддержку от Института развития интернета, VK Play и Фонда «Сколково».

Фонд «Сколково» готов подключить победителей к своей инфраструктуре. Директор по цифровым креативным индустриям фонда Алексей Каленчук сообщил о готовности сопровождать лучшие проекты. Участники отметили, что самым сложным было ограничение по времени, но нейросети помогли им справиться с задачами.

В начале августа организаторы хакатона «Нейроигры» анонсировали дополнительные гранты для лучших разработчиков.

В июне участники «Первого кубка нейроконтента» создали короткие видеоролики о технологическом будущем России.

Осенью прошлого года московская команда «KROLIKI» выиграла контракт на 500 тыс. рублей.