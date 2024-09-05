Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.8 комментариев
Воевавший на стороне ВСУ грузинский наемник объявлен в международный розыск
Гражданин Грузии Георгий Руситашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года по июль 2024 года, объявлен в международный розыск по обвинению в участии в вооруженном конфликте, сообщила прокуратура Донецкой народной республики (ДНР).
Следствие установило, что 34-летний Георгий Руситашвили, будучи гражданином Грузии, добровольно прибыл на территорию Украины и вступил в ряды Вооруженных сил Украины, передает RT.
Отмечается, что за участие в боевых действиях он получил более 6,9 млн рублей. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении Руситашвили по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте».
Напомним, грузинский военный Георгий Руситашвили, участник боев с Россией в 2008-м, осужден на родине заочно на два месяца предварительного заключения за угрозы в соцсетях в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили и членов ее семьи.
Ранее сообщалось, что воевавший на стороне ВСУ и основавший частную военную компанию Dark Angels французский гражданин Максим Баррат объявлен в розыск в Харьковской области по подозрению в изнасиловании.