Воюющий за Киев грузинский легионер заочно осужден на родине за угрозы президенту и ее семье

Грузинский военный Георгий Руситашвили, участник боев с Россией в 2008-м, а ныне воюющий за Киев, осужден на родине заочно на два месяца предварительного заключения за угрозы в соцсетях в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили и членов ее семьи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным телекомпании «Рустави-2», Руситашвили разыскивается Россией, теперь же он объявлен в розыск и у себя на родине.

Он угрожал сыну президента Грузии Теймуразу убийством и не скрывает это. Угрозы следовали и в адрес президента Грузии. Это первый случай, когда под суд отдается человек, угрожавший в социальных сетях руководителю Грузии.

Послание с угрозами он оставил под одним из постов Саломе Зурабишвили. Сам военный, с которым связалась телекомпания по скайпу, заявил, что он подверг критике президента и членов ее семьи за то, что та якобы допустила возможность отказа Тбилиси от Абхазии и Южной Осетии.

«Я был оскорблен, потому оставил комментарий – сказал Руситашвили «Рустави-2». – Абхазия – это не гангрена Грузии, как сказала как-то Зурабишвили. Мы скоро вернем Абхазию».

«Меня разыскивает Россия за то, что я воюю за Украину», – сказал он.