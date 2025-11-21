Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжила создавать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении авиация и расчеты ударных БпЛА «Герань» вели интенсивную работу на всем участке фронта, а штурмовые подразделения при поддержке артиллерии и ТОСов продвигались вперед. Украинская сторона предпринимает попытки нарастить численность личного состава на передовых позициях.

В результате штурма российские военные продвинулись по лесополосам вглубь Сумской области на двух направлениях на расстояние до 250 метров. Вблизи Андреевки был уничтожен штурмовой отряд 225 ошп ВСУ. В районе Садков командование 80 бригады ВСУ почти неделю не может эвакуировать убитых и раненых из-за ударов российской авиации. На Теткинском и Глушковском участках изменений нет, однако БпЛА «Герань-2» продолжали наносить удары по позиции противника в районе Сапушино.

На Харьковском направлении отмечено общее продвижение российских войск на всех участках наступления, авиация ВКС России и расчеты БпЛА «Герань-2» активно поражали группировки противника и технику. В городе Волчанск штурмовые подразделения продвинулись на четырех участках, заняв территорию до 450 метров. Большая часть города, по сообщениям, находится под контролем российских войск. В лесу возле Синельниково взяты три опорных пункта и обеспечено продвижение на 400 метров.

На участке Меловое–Хатнее российские подразделения продвинулись через лесопосадки на несколько сотен метров. Противник попытался контратаковать силами 61 бригады из района Амбарного, но был отброшен с потерями, а авиация нанесла удары по районам сосредоточения 3-й бригады ВСУ у Катериновки. На Липцовском направлении изменений нет.

Общие потери противника за сутки составили свыше 190 человек, из них более 140 на Сумском направлении и более 50 на Харьковском. Российские военные уничтожили значительное количество техники, включая минометы, станции РЭБ, пикапы, грузовики, пусковые установки БпЛА, спутниковый терминал «Старлинк», роботизированный комплекс, склады с матсредствами и боеприпасами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Бойцы «Северян» узнали о том, что командиры ВСУ обманывают штурмовиков, чтобы не допустить их бегства.