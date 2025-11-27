Tекст: Антон Антонов

«На Харьковском направлении «Северяне» продолжают уверенно продвигаться в Волчанске, а также в прилегающих населенных пунктах и лесных массивах. Российская авиация и артиллерия уничтожают пункты дислокации врага высокоточным оружием. Противник отступает, неся потери», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Российские войска продвинулись в частном секторе Волчанска и в ближайших районах на 350 м, а также начали штурмовать Вильчу и Лиман – на данных участках общее продвижение составило до 300 м. В районе Меловое-Хатнее авиация ВКС России атаковала позиции ВСУ. На Липцовском участке фронта значимых изменений не зарегистрировано.

На Сумском направлении российская авиация продолжила наносить удары по скоплениям живой силы и по технике ВСУ. Штурмовые группы «Северян» ведут тяжелые бои и продвинулись на 350 м в лесополосах на четырех направлениях. Попытки ВСУ выдвинуть боевые группы в районах Алексеевки и Андреевки были сорваны комплексным огневым поражением.

По Теткинскому и Глушковскому участкам фронта ситуация осталась без существенных изменений, артиллерия и беспилотники группировки «Север» поражали позиции ВСУ в районах Рыжевки и Павловки.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка российских войск «Север» ведет против вооруженных сил Украины, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.