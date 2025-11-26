Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.8 комментариев
Бои в Волчанске начали перекидываться на соседние населенные пункты
Боевые действия в Волчанске, которые группировка российских войск «Север» ведет против вооруженных сил Украины, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.
«На Харьковском направлении штурмовые подразделения «Северян» продолжают уверенно продвигаться в Волчанске и прилегающих лесных массивах. Авиация ВКС и реактивная артиллерия выкуривают противника из нор и укрытий, используя высокоточное вооружение. ВСУ отступают, неся потери», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На левом берегу Волчанска «Северяне» продвинулись в восточном направлении на трех участках фронта, взяли под контроль около 20 зданий и закрепились на новых позициях, продвинувшись примерно на 300 м.
В лесу возле Синельниково штурмовые подразделения «Северян» прошли вперед на 350 м и заняли два опорных пункта ВСУ. На участке Меловое-Хатнее авиация поразила позиции ТРО ВСУ. В Липцовском районе без изменений, ВСУ не проявляют активности.
Ожесточенные бои продолжаются на всем участке фронта в Сумской области. Российская авиация, «Солнцепеки» и артиллерия активно поддерживают наступление штурмовиков группировки «Север» по позициям ВСУ, что позволило продвинуться на четырех направлениях вглубь региона – общее продвижение составило до 400 м. В районе Андреевки комплексным огневым поражением уничтожены боевые группы ВСУ.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений нет, однако артиллерия группировки «Север» продолжает работать по позициям ВСУ в районе Искрисковщины.
«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, офицерский состав ВСУ начал экстренную эвакуацию из поселка Вильча, который находится южнее Волчанска, «на более безопасное расстояние».