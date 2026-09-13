Собянин призвал поддержать «Единую Россию» и курс президента

Tекст: Елизавета Шишкова

Обращение мэра опубликовано на его персональном сайте. Сергей Собянин напомнил: «Через несколько дней, 18–20 сентября 2026 г. пройдут выборы депутатов Государственной Думы». Он подчеркнул, что парламент играет ключевую роль в системе власти, утверждает законы, бюджет, а также кандидатуры председателя правительства и ключевых министров.

Собянин отметил, что, голосуя за кандидатов, граждане фактически определяют правила жизни на ближайшие годы и решают, на что будут направлены уплаченные в бюджет налоги, какими станут пенсии и заработные платы. По его словам, голос москвичей традиционно весом, но это работает только при ответственном участии в выборах.

Мэр напомнил, что большинство в нынешней Госдуме принадлежит партии «Единая Россия», что, по его оценке, служит гарантией продолжения курса президента Владимира Путина на поступательное развитие страны. Он заявил, что поддержка «Единой России» важна и для реализации планов развития Москвы, а также повышения качества жизни жителей столицы, и попросил избирателей 18–20 сентября отдать голоса за партию и ее кандидатов в одномандатных округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки «Единой России» заявил об обращениях тысяч москвичей, ставших основой для конкретных решений.

Всероссийский центр изучения общественного мнения прогнозировал на предстоящих выборах в Госдуму победу «Единой России» с результатом свыше 51% голосов.



