Песков: Заморозка конфликта не поможет урегулированию вокруг Украины

Tекст: Дарья Григоренко

«Скажем так, какая-то остановка временная, заморозка, тоже не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срывов», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что конфликт требует комплексного урегулирования, а фрагментарные договоренности не позволят прийти к миру.

«Мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности, они не позволят нам выйти на комплексное урегулирование», – добавил пресс-секретарь президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков рассказал о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.

В воскресенье он предупредил о готовности России воевать наотмашь.

В августе в МИД назвали условия прочного мира на Украине.