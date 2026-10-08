Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Песков: Заморозка конфликта не поможет урегулированию вокруг Украины
Временная заморозка конфликта на Украине не поможет, его урегулирование должно быть комплексным и гарантированным для будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Скажем так, какая-то остановка временная, заморозка, тоже не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срывов», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что конфликт требует комплексного урегулирования, а фрагментарные договоренности не позволят прийти к миру.
«Мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности, они не позволят нам выйти на комплексное урегулирование», – добавил пресс-секретарь президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков рассказал о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.
В воскресенье он предупредил о готовности России воевать наотмашь.
В августе в МИД назвали условия прочного мира на Украине.