Tекст: Ольга Иванова

В своем заявлении Медведев отметил, что лидеры Франции и Британии Эммануэль Макрон и Кир Стармер игнорируют предупреждения о том, что миротворцы на Украине не должны быть представителями стран НАТО. По его словам, если альянс все же решится на этот шаг, это будет восприниматься как помощь неонацистам в Киеве и приведет к войне с НАТО, передает ТАСС.

Он также предложил руководителям стран НАТО проконсультироваться с президентом США Дональдом Трампом, добавив в своем обращении резкие слова, написанные на английском языке, на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.