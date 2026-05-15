Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Север» атаковали скопление сил 127-й отдельной механизированной бригады противника, сообщается в канале «Северный ветер» в Max.

Удар из тяжелых огнеметных систем пришелся по лесному массиву севернее населенного пункта Избицкое в Харьковской области.

Из-за высоких потерь украинское командование было вынуждено отправить на этот участок фронта так называемую «роту калек», говорится в сообщении.

В ее состав вошли граждане, абсолютно негодные к несению военной службы.

Многие из прибывших солдат должны были отправиться домой после тяжелых ранений. Остальных мобилизовали с серьезными хроническими заболеваниями, среди которых оказался боец Ростислав Голиков с синдромом Мэллори-Вейса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» применили тяжелые огнеметные системы по скоплениям украинских войск.

В начале мая суточные потери ВСУ в боях с российскими бойцами на данном направлении превысили 220 человек.

Осенью для восполнения нехватки личного состава командование ВСУ направило мобилизованных с тяжелыми заболеваниями на самые опасные задания.