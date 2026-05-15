  • Новость часаПри атаке БПЛА на Рязань погибли три человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    21 комментарий
    15 мая 2026, 07:15 • Новости дня

    Командование ВСУ отправило «роту калек» на убой под Избицкое

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для компенсации серьезного урона украинское командование направило на передовую подразделение из раненых и тяжелобольных бойцов, сообщили в группировке войск «Север».

    Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Север» атаковали скопление сил 127-й отдельной механизированной бригады противника, сообщается в канале «Северный ветер» в Max.

    Удар из тяжелых огнеметных систем пришелся по лесному массиву севернее населенного пункта Избицкое в Харьковской области.

    Из-за высоких потерь украинское командование было вынуждено отправить на этот участок фронта так называемую «роту калек», говорится в сообщении.

    В ее состав вошли граждане, абсолютно негодные к несению военной службы.

    Многие из прибывших солдат должны были отправиться домой после тяжелых ранений. Остальных мобилизовали с серьезными хроническими заболеваниями, среди которых оказался боец Ростислав Голиков с синдромом Мэллори-Вейса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» применили тяжелые огнеметные системы по скоплениям украинских войск.

    В начале мая суточные потери ВСУ в боях с российскими бойцами на данном направлении превысили 220 человек.

    Осенью для восполнения нехватки личного состава командование ВСУ направило мобилизованных с тяжелыми заболеваниями на самые опасные задания.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    Комментарии (4)
    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    Комментарии (10)
    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    Комментарии (5)
    14 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, передает РИА «Новости».

    Также ему избрали залог в 140 млн гривен (3,1 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в отмывании денег.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала заключения политика под стражу.

    Комментарии (8)
    14 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога, но пояснил, что рассчитывает собрать необходимую сумму через знакомых.

    «Я уже говорил, у меня нет таких денег. Я не готовился к этому. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом», – сказал Ермак, передает ТАСС.

    Защита Ермака намерена подать апелляцию на решение о заключении под стражу. Сам фигурант дела полностью отрицает любые выдвинутые против него обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака и назначил ему залог в 3,1 млн долларов.

    Комментарии (4)
    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    Комментарии (5)
    14 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Ударные беспилотники поразили металлургический комбинат в Кривом Роге
    Ударные беспилотники поразили металлургический комбинат в Кривом Роге
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли точные удары по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в городе Кривой Рог.

    Российские военные применили телеуправляемые беспилотники «Герань» для удара по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге, сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем Мах. Использование управляемых дронов позволило добиться высокой точности попаданий.

    Ранее работа предприятия была парализована из-за систематических атак на железнодорожную инфраструктуру. По данным военкора, площадки комбината использовались украинскими силами в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Это делает завод законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска повредили промышленное предприятие в Кривом Роге. В этот же день беспилотники «Герань» поразили производственный объект в Ужгороде. В прошлом году армия России уничтожила цех по сборке дронов в районе Запорожья.

    Комментарии (5)
    14 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Spiegel: Молчание Зеленского из-за коррупционного скандала обернется катастрофой
    Spiegel: Молчание Зеленского из-за коррупционного скандала обернется катастрофой
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отсутствие реакции Владимира Зеленского на антикоррупционный скандал вокруг его окружения может стать фатальной ошибкой и привести к катастрофическим последствиям, сообщили СМИ.

    Как пишет немецкая газета Spiegel, молчание Зеленского после удара по его репутации из-за коррупционного скандала является очень опасным знаком. По мнению издания, такая позиция может обернуться для политика настоящей катастрофой, передает РИА «Новости».

    «Удар по репутации Зеленского пришелся на вечер вторника. Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. <…> А поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента», – указывается в публикации.

    Автор статьи подчеркивает, что выбранная стратегия игнорирования ситуации не решает проблему растущего общественного негодования. Офис Зеленского лишь отделывается от запросов прессы бессмысленными банальностями, однако возмущение граждан не исчезает от простого замалчивания проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака. Сам политик опроверг слухи об истерике при подаче заявления об увольнении.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, на котором производится ремонт использующихся ВСУ американских истребителей F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что авиаремонтный завод в Жулянах под Киевом подвергся удару, передает РИА «Новости».

    «Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16», – сообщил он.

    Представитель подполья также добавил, что помимо обслуживания боевой авиации, на территории атакованного предприятия располагаются мощности по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российские военные вывели из строя Львовский авиационно-ремонтный завод для обслуживания F-16.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко во время заседания городского совета сообщил об общении в этот четверг с военнослужащим, который скончался год назад.

    Градоначальник рассказал о случившемся в ходе заседания Киевского городского совета, передает ТАСС. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале администрации города. По словам Кличко, 14 мая к нему подошел военнослужащий. «Боец 112-й бригады, который год назад погиб», – заявил Кличко.

    Мэр Киева не стал вдаваться в подробности и объяснять, каким именно образом ему удалось побеседовать с умершим человеком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко отметил отсутствие благодарности от горожан за хорошую погоду.

    Комментарии (5)
    14 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время интервью на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    «В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и юго-восточной частях города – улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные бои на Славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки. Ранее Вооруженные силы России выбили украинских военных из северо-западной части этого поселка.

    Комментарии (6)
    14 мая 2026, 12:27 • Новости дня
    Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Арестованный по обвинению в коррупции экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак может использовать секретную информацию против Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Речь идет о перехвате управления киевским режимом и финансовыми потоками, которые существуют внутри этого киевского режима. Безусловно, взятие под стражу Ермака – это прямой удар по Зеленскому», – цитирует дипломата Газета.Ru.

    По мнению Мирошника, дело Ермака является попыткой западных кураторов украинских антикоррупционных ведомств ослабить действующую власть в Киеве. Зеленский оказывается перед сложным выбором: либо пойти на уступки структурам вроде НАБУ и отдать им часть контроля, либо дистанцироваться от бывшего соратника.

    Во втором случае Ермак может начать процесс слива президента, чтобы защитить себя на фоне уголовного преследования. Как отметил посол, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств.

    Накануне российские силовики сообщили о планах политика получить политическое убежище за рубежом.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 09:10 • Новости дня
    Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью
    Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью
    @ Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о политической ситуации на Украине, назвав дело Андрея Ермака публичной гражданской казнью.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что происходящее является серьезным ударом по действующей власти со стороны западных союзников.

    «Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории? Жёсткий удар под дых зелёного упыря, совершённый ласковой рукой «західних друзів Київа», с новой силой поставил этот уже потрёпанный временем вопрос», – написал Медведев.

    Политик отметил отказ некоторых западных стран от предоставления ранее обсуждавшейся помощи Киеву и активизацию оппонентов действующей власти. Медведев считает, что в настоящее время у Запада нет реальной альтернативы нынешнему украинскому руководству, так как политическое поле в стране зачищено.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что любой преемник на посту главы государства будет вынужден уничтожать наследие предшественника. По его мнению, новый лидер будет более сговорчивым и с большей вероятностью согласится на требования США, вплоть до капитуляции, чтобы получить признание и защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские следователи завершили обыски в доме бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

    Высший антикоррупционный суд страны арестовал недвижимость политика под Киевом.

    Бывший чиновник опроверг слухи об истерике при подаче заявления об отставке.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    ВС России поразили элитный поселок под Киевом и авиазавод

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Украинские СМИ заявили о начале масштабных перемен в стране после ареста Ермака

    «Страна.ua»: Арест Ермака запустил масштабные перемены на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака говорит о начале серьезных изменений на Украине, пишет издание «Страна.ua».

    Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может свидетельствовать о начале масштабных перемен в политической жизни страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания «Страна.ua».

    В материале говорится: «В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти». Также издание заявляет, что Владимира Зеленского могут постепенно изолировать, отправляя под подозрение всех его ближайших соратников и членов так называемой «Семьи».

    В статье отмечается, что процесс может затянуться, а сам Зеленский, по мнению авторов, будет пытаться притормозить его, создавая новые инфоповоды. Тем не менее, динамика, как подчеркивается, будет «неумолимой», а развязка возможна только в виде принятия всех выдвинутых требований либо ухода Зеленского с поста.

    На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 млн гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд арестовал активы, связанные с этим делом, а по сведениям «Страны.ua», один из особняков может принадлежать самому Зеленскому. В четверг Ермака арестовали, при этом ему определили залог в 140 млн гривен.

    Кроме Ермака, фигурантами дела проходят еще шесть человек. Их личности официально не раскрываются, однако, как пишут СМИ, среди них бывший вице-премьер Алексей Чернышов, обвиняемый еще и по другому коррупционному делу, а также бизнесмен Тимур Миндич, близкий друг Зеленского и участник скандала, получившего название Миндичгейт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Немецкое издание Berliner Zeitung назвало эту ситуацию последним предупреждением Владимиру Зеленскому от Запада.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил происходящее борьбой за контроль над страной.

    Комментарии (2)
    Главное
    Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Член ОП Гриб призвал не запрещать мем «67» среди школьников
    Крымские ученые создали повышающий рождаемость кроликов корм

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации