Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.4 комментария
В национальном центре «Россия» стартовал фестиваль «Разгон»
Фестиваль «Разгон» начался в национальном центре «Россия», он объединил студентов страны, мероприятие приурочено ко Всемирному дню русского единения.
Масштабный фестиваль студенческого сообщества «Разгон» начал работу в национальном центре «Россия». В мероприятии принимают участие почти 1 тыс. студентов и гостей со всей страны, которые представляют разные профессиональные направления, включая сельское хозяйство, освоение космоса, цирковое искусство и хоккей.
Генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова выступила по видеосвязи, подчеркнув, что лидеры российской экономики поддерживают фестиваль.
«Именно эта самобытность, ваша заинтересованность, ваши горящие глаза – это энергия современного молодого поколения. А ведь именно ее ищут лидеры рынка», – сказала она.
Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что национальный центр «Россия» стал правильным местом для проведения первого фестиваля «Разгон». Он добавил, что фестиваль создает синергию, где каждый участник ощущает себя частью сильного молодежного сообщества страны.
В течение дня гостей ждут спектакли, концертные номера, тематические сессии, дебаты и финал кейс-чемпионата сценаристов.