В «Единой России» выступили против цензуры в российских театрах

Tекст: Елизавета Шишкова

Казакова раскритиковала идею проверки спектакля «Гамлет» с Юрием Борисовым в МХТ, передает ТАСС. Ранее с соответствующим предложением выступил актер и депутат от партии «Новые люди» Дмитрий Певцов.

«Это называется цензура. А цензура в России запрещена Конституцией. Во все времена деятели искусства создавали в своих произведениях новое и яркое, находили, ошибались, менялись, совершенствовались. Это творческий процесс, результат которого оценивает зритель», – заявила Казакова.

Парламентарий подчеркнула, что вместо «охоты на ведьм» государству следует сосредоточиться на поддержке талантливых авторов и коллективов. По ее мнению, цензура никогда не приносила пользы, а невостребованные зрителями проекты исчезнут сами собой.

Депутат также отметила, что многие произведения, первоначально вызывавшие неоднозначную реакцию, впоследствии получали широкое признание. В качестве примера она привела творчество Владимира Высоцкого, с которым боролись в прошлом, но время расставило все по своим местам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее партия «Единая Россия» выступила против чрезмерной цензуры в искусстве.