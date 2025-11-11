  • Новость часаВ Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, есть жертвы
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    Ливан освободил сына Каддафи после 10 лет ареста
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    21 комментарий
    11 ноября 2025, 11:30 • Экономика

    На чем зарабатывают банки в России

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, хвастается ростом прибыли и рекордными дивидендами. Как им удается оставаться на плаву?

    Сбербанк в 2025 году планирует нарастить чистую прибыль к 2026 году примерно на 6%, что позволит побить рекорд по дивидендным выплатам, заявил президент – председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Мы закончили выплату в августе рекордных дивидендов, мы в этом году заплатили 787 млрд рублей дивидендов (за 2024 год). Это рекорд на российском рынке, пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила, но мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем», – сказал Греф. Путин, в свою очередь, заявил, что «это говорит о такой солидной устойчивости финансового учреждения».

    Банковский сектор в России в целом продолжает получать существенную прибыль. За 9 месяцев 2025 года она составила 2,7 трлн рублей – примерно на уровне прошлого года. По итогам года чистая прибыль банков составит чуть больше 3 трлн рублей, говорила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она будет лишь немного меньше 2024 года, но, несмотря на небольшое уменьшение прибыли, этого источника достаточно для поддержания капитала, добавила она.

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на то, что ставка ЦБ в этом году достигала исторического пика, кредиты стали дорогими и недоступными, а экономика замедляется на этом фоне.

    На чем вообще зарабатывают банки? Две основные статьи доходов банков – это чистый процентный доход и чистые комиссионные доходы, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    «Чистый процентный доход – это разница между процентами, которые банк получает по выданным кредитам, и процентами, которые он сам платит по собственным кредитам и займам, включая, в том числе, собственные облигационные займы. Чистый комиссионный доход – разница между комиссионными доходами, которые банк зарабатывает по ряду своих услуг (например, по эквайрингу), и комиссионными расходами, которые банк сам платит другим банкам за обслуживание счетов и т. д.», – отмечает эксперт.

    Что же касается структуры выручки, то в первом полугодии на чистый процентный доход пришлось 67% от общего операционного дохода (против 71% в том же периоде 2024 года), на чистый комиссионный доход – 21% (против 22%),

    указывает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

    По его словам, объем работающих активов кредиторов заметно вырос за последний год, что позволяет банкам продолжать генерировать неплохие доходы по основным направлениям деятельности.

    «Прибыль выше 3 трлн рублей банковскому сектору удается сохранить за счет сильных финансовых результатов у системообразующих банков, которые зарабатывают в основном на льготной ипотеке (точнее, господдержке), корпоративном кредитовании, потому что многим отраслям бизнеса некуда деваться, кроме как занимать под очень высокие проценты. И в-третьих, на гособлигациях», – говорит Мильчакова.

    «Дополнительную поддержку финансовому сектору оказали разовые доходы, связанные, в частности, с положительной переоценкой портфелей ценных бумаг, в том числе ОФЗ (гособлигации), тогда как сдерживающими факторами выступали рост операционных затрат и расходов на кредитный риск, а также повышение ставки налога на прибыль – плюс 5 п.п. с 1 января», – говорит Додонов.

    В России исторически крупные системообразующие банки зарабатывали не только на чистых процентных и комиссионных доходах, но и на доходах от рынка ценных бумаг. «В России банки – это крупнейшие из профессиональных участников фондового рынка, которые получают, соответственно, доходы от клиентских комиссий за обслуживание на фондовом рынке и доходы от собственных инвестиций в ценные бумаги. Крупные системообразующие банки в среднем получают примерно треть совокупного дохода от процентных доходов, еще треть – от операций на финансовых рынках и инвестиций, четверть – от комиссий и остальное – от непрофильных бизнесов, экосистем или, допустим, от сдачи недвижимости в аренду», – говорит Мильчакова.

    Банкам не запрещено заработать на других видах деятельности, и они этим пользуются. В структуру банков могут входить брокерские фирмы, страховые компании, лизинговые и т. д. Они могут зарабатывать на дивидендах, которые им выплачивают дочерние или подконтрольные структуры, а также эмитенты акций, которыми банк владеет и держит в своем портфеле, доходах по государственным и корпоративным облигациям, доходах экосистемы, то есть непрофильных дочерних бизнесов, специализирующихся на финтех-услугах, телекоммуникациях и т. д., говорит Мильчакова.

    Но если банк небольшой и у него нет дополнительных источников дохода, кроме основного – чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода, то им, конечно, тяжелее. «Многие небольшие кредитные организации находятся в убытке. В 2016 году после мирового экономического кризиса они тоже показывали в совокупности слабые результаты, но общую прибыль банковского сектора вытаскивали на себе крупнейшие банки – Сбербанк и ВТБ и еще пять-шесть крупных банков», – замечает Мильчакова.

    Однако в целом банковская система не вызывает вопросов, как и состояние кредитного портфеля.

    «Доля просроченных кредитов хотя и увеличилась в 2025 году, но пока не очень высока. Потому что банки одобряют в 2025 году не более 20% заявок на кредиты, чтобы отсечь наименее надежных заемщиков.

    В 2026 году процентные ставки будут очевидно ниже, а значит, спрос на кредиты выше, и, соответственно, можно будет ожидать, что банковский сектор получит прибыль выше результата 2025 года. А мы ожидаем прибыль банков за этот год на уровне около 3,5 трлн рублей», – говорит Мильчакова.

    «Мы рассчитываем, что российская экономика сможет избежать рецессии, хотя темпы экономического роста в стране, по всей видимости, останутся весьма сдержанными и составят 1-1,5%. При этом Банк России, вероятно, продолжит смягчение монетарной политики. В связи с этим мы ожидаем определенного ускорения кредитования в стране, прежде всего в розничном сегменте, где темпы прироста портфеля могут увеличиться до 7-8% с прогнозных 1-4% по итогам 2025 года. При этом мы ожидаем стабилизации общего показателя чистой процентной маржи, а также ощутимого снижения стоимости риска в розничном портфеле (при стабильной величине в корпоративном портфеле) и ослабления давления на качество активов банков», – отмечает Додонов.

    По его оценке, чистая прибыль банковского сектора РФ в следующем году умеренно повысится и составит 3,4-3,6 трлн рублей, хотя и не достигнет рекордного уровня 2024 года.

    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, хвастается ростом прибыли и рекордными дивидендами. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом»

    Вслед за «декоммунизацией» на Украине взялись за уничтожение памяти о тех, против кого действовали коммунисты – русских царях и прочих символах Российской империи. Тем самым киевский режим не только уподобляется режиму коммунистическому, но и ставит под сомнение наследие собственного государства. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Европа вооружается, потому что не может воевать

      Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.

      0 комментариев
    • Антон Крылов Антон Крылов
      Плов – русское национальное блюдо

      Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

      5 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Капитализм против детей

      Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

      21 комментарий
