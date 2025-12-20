В ДТП с автобусом в Омской области есть погибшие

Губернатор Хоценко: В Омской области погибли люди в ДТП с автобусом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Авария произошла с участием пассажирского автобуса в Омской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, среди пострадавших есть как взрослые, так и дети. Уточняется, что есть погибшие, однако их точное число не называется.

Хоценко сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов лично контролирует оказание медицинской помощи.

Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Омске в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек, среди них двое подростков.

Также шесть человек пострадали месяцем ранее после столкновения автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова. И все те же шесть человек получили травмы за два дня до этого в аварии с участием фуры и автобуса в Омске.



