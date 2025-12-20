Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.2 комментария
В ДТП с автобусом в Омской области есть погибшие
Губернатор Хоценко: В Омской области погибли люди в ДТП с автобусом
В Омской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли люди, а среди пострадавших оказались дети. сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Авария произошла с участием пассажирского автобуса в Омской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По его словам, среди пострадавших есть как взрослые, так и дети. Уточняется, что есть погибшие, однако их точное число не называется.
Хоценко сообщил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов лично контролирует оказание медицинской помощи.
Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Омске в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали шесть человек, среди них двое подростков.
Также шесть человек пострадали месяцем ранее после столкновения автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова. И все те же шесть человек получили травмы за два дня до этого в аварии с участием фуры и автобуса в Омске.