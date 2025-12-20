Количество пострадавших в ДТП в Омской области выросло до восьми человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Число пострадавших в результате ДТП выросло до восьми, пятерых из них, включая двух детей, эвакуируют в Омск, сказала Болдинова ТАСС.

Один из пострадавших доставлен в городскую больницу скорой помощи № 1, еще двоим оказывается помощь на месте.

В ГУ МВД по региону пояснили, что причиной аварии стал выезд большегруза Volvo на встречную полосу в районе 548-го км трассы Р-402. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту Омск – Крутинка. Потом столкнулись еще два автомобиля Toyota, Volvo и два «Камаза».

Водитель автобуса скончался в машине скорой медицинской помощи, еще пять его пассажиров погибли на месте. Госпитализированы пятеро человек из автобуса.

В МЧС сообщили, что спасатели занимались деблокировкой пострадавших из искореженных автомобилей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

