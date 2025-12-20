Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Количество пострадавших в ДТП в Омской области выросло до восьми человек
В аварии с участием автобуса и грузовиков в Омской области погибли шесть человек, пострадало восемь, сообщила старший помощник главы регионального следственного управления СК Лариса Болдинова.
Число пострадавших в результате ДТП выросло до восьми, пятерых из них, включая двух детей, эвакуируют в Омск, сказала Болдинова ТАСС.
Один из пострадавших доставлен в городскую больницу скорой помощи № 1, еще двоим оказывается помощь на месте.
В ГУ МВД по региону пояснили, что причиной аварии стал выезд большегруза Volvo на встречную полосу в районе 548-го км трассы Р-402. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту Омск – Крутинка. Потом столкнулись еще два автомобиля Toyota, Volvo и два «Камаза».
Водитель автобуса скончался в машине скорой медицинской помощи, еще пять его пассажиров погибли на месте. Госпитализированы пятеро человек из автобуса.
В МЧС сообщили, что спасатели занимались деблокировкой пострадавших из искореженных автомобилей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Напомним, в субботу в ДТП с пассажирским автобусом в Омской области произошло погибли люди, в числе пострадавших есть несовершеннолетние.
Еще раньше в Брянской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадали 10 несовершеннолетних.