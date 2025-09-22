Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.0 комментариев
Coca-Cola потребовала запретить южноосетинской компании использовать название
Американская Coca-Cola подала иск против южноосетинской «Кока-кола Компании»
Арбитражный суд Москвы получил иск от The Coca-Cola Company с требованием запретить южноосетинской фирме использование фирменного наименования на российском рынке.
Американская компания The Coca-Cola Company подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием запретить южноосетинскому ООО «Кока-кола Компании» использовать фирменное наименование на территории России, передает РИА «Новости».
В материалах суда уточняется, что предметом иска является запрет на использование фирменного наименования. Иск был зарегистрирован 8 сентября, однако заявление пока оставлено без движения из-за неправильной уплаты госпошлины и отсутствия документов о статусе истца. Американская компания обязана устранить процессуальные нарушения до 15 октября.
В марте газета «Коммерсантъ» сообщала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola от южноосетинской компании, действующей в партнерстве с российским предприятием. Внешне этикетка продукции практически не отличалась от оригинальной, отмечало издание.
Согласно информации Роспатента, товарный знак Coca-Cola признан общеизвестным в России с 1996 года и не требует продления. Такая категория знака не теряет силу при неиспользовании и действует бессрочно.
Напомним, неделю назад PepsiCo направила две заявки на регистрацию товарных знаков Mirinda в России.
В 2024 году Coca-Cola также подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России.