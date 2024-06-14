Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.0 комментариев
Coca-Cola подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России
Компания Coca-Cola подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России
Покинувшая российский рынок в марте 2022 года американская The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент заявки на регистрацию восьми своих товарных знаков, включая Coca-Cola, Fanta и Sprite, следует из базы данных Роспатента.
Отмечается, что заявки поданы на регистрацию в 32-м и 33-м классах Международной классификации товаров и услуг, которые включают безалкогольные и алкогольные напитки, газированную воду и другие товары, передает ТАСС.
По словам экспертов, Coca-Cola может таким образом защищать свои права на бренды в России от возможного использования их другими компаниями.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов.