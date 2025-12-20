Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Захарова рассказала о системе самоидентификации американцев
Официальный представитель МИД Мария Захарова поделилась на Екатерининском форуме случаем из опыта своей мамы, работавшей с документами в советском консульстве в КНР.
Захарова рассказала, что ее мама сталкивалась с американскими гражданами, путешествующими транзитом через Китай, передает ТАСС.
При оформлении документов американцы не могли назвать свою национальность, несмотря на очевидно неанглосаксонские имена. Их ответы сводились к тому, что они просто американцы.
«Паспорт американский, а при этом имя очевидно китайское, малайское, французское – любое», – сказала Захарова.
Она добавила, что сначала мама считала это единичным случаем, однако затем поняла, что все американцы придерживаются одной модели поведения – избегают обсуждать этническое происхождение. Американцы якобы не только не развивали эту тему, но и словно опасались или не понимали сути вопроса.
Дипломат подчеркнула, что в России, в отличие от США, национальная самобытность сохраняется и поощряется, независимо от этнических или религиозных различий людей, находящихся в стране. Россия, по ее словам, поддерживает культурную идентичность и не стремится растворить индивидуальные особенности в «плавильном котле».
