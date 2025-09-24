При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
У Coca-Cola Company возник риск лишиться товарного знака в России
Американская компания Coca-Cola Company может вскоре лишиться прав на свой знаменитый товарный знак в России, поскольку срок его действия истекает в конце октября.
Срок действия товарного знака The Coca-Cola Company в России истекает 31 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Правообладатель неоднократно продлевал регистрацию, последний раз она была продлена в 2015 году. Товарный знак впервые был зарегистрирован в России в 1925 году.
В марте 2022 года The Coca-Cola Company объявила о приостановке своей деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а уже в июне компания сообщила о полном прекращении производства и продажи напитков под брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta в стране.
В сентябре арбитражный суд Москвы получил иск от The Coca-Cola Company с требованием запретить южноосетинской фирме использование фирменного наименования на российском рынке.
До этого PepsiCo направила две заявки на регистрацию товарных знаков Mirinda в России.