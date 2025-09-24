У Coca-Cola Company возник риск лишиться товарного знака в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Срок действия товарного знака The Coca-Cola Company в России истекает 31 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Правообладатель неоднократно продлевал регистрацию, последний раз она была продлена в 2015 году. Товарный знак впервые был зарегистрирован в России в 1925 году.

В марте 2022 года The Coca-Cola Company объявила о приостановке своей деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а уже в июне компания сообщила о полном прекращении производства и продажи напитков под брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta в стране.

В сентябре арбитражный суд Москвы получил иск от The Coca-Cola Company с требованием запретить южноосетинской фирме использование фирменного наименования на российском рынке.

До этого PepsiCo направила две заявки на регистрацию товарных знаков Mirinda в России.