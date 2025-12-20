СК РФ установил применение HIMARS по колледжу и жилым домам Горловки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американская реактивная система залпового огня HIMARS была использована при обстреле спортивного зала Горловского колледжа промышленных технологий, передает РИА «Новости» .

Сотрудник Следственного комитета России рассказал, что в результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома – в некоторых уничтожен фасад, выбиты окна. На месте происшествия нашли фрагменты, которые предположительно относятся к натовской РСЗО HIMARS.

По данным корреспондента РИА «Новости» , снаряд попал непосредственно в помещение спортзала, из-за чего обрушились перекрытия. Сам спортзал, как отмечают очевидцы, разрушен полностью и восстановлению не подлежит.

Очевидец обстрела Александр заявил: «Увидел яркую вспышку и такое что-то громкое. Это спортзал машиностроительного колледжа. Разрушен полностью спортзал. Все. Ремонту не подлежит».

В результате удара пострадали также школа, ясли-сад, учебное заведение и несколько многоквартирных и частных домов в Горловке, что подтвердило управление администрации руководства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные обстреляли с помощью РСЗО HIMARS школу в Горловке, а также нанесли повреждения котельной, 13 жилым домам, двум автомобилям, линии электропередачи и газопроводам.

До этого украинские войска применили реактивную артиллерию HIMARS при обстреле улицы Пушкинской в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадали 16 человек, среди которых был четырехмесячный ребенок.

А в январе ракетами HIMARS в Горловке были повреждены техникум и школа искусств.