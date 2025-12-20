Суд Бенина после путча арестовал экс-министра обороны и еще пять военных

Лидер оппозиции Азаннай арестован после попытки переворота в Бенине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд по борьбе с экономическими преступлениями и терроризмом Бенина отправил экс-министра обороны и лидера оппозиционной партии «Восстановить надежду» Кандида Азаннай под стражу после провалившейся попытки госпереворота, передает РИА «Новости», ссылаясь на издание 24 heures au Benin.

Судебное заседание по этому делу прошло в субботу. По данным местного издания, Азаннай обвиняется в подстрекательстве к мятежу, посягательстве на государственную безопасность и преступном сговоре.

СМИ подчеркивают, что задержание оппозиционного политика произошло через несколько дней после событий, связанных с вооруженным мятежом. Всего в рамках дела о попытке переворота были арестованы более 50 человек, включая как военных, так и гражданских. Также под арестом находятся еще пять военных, связанных с этим делом.

Попытка захвата власти в Бенине произошла 7 декабря, когда группа военных взяла под контроль национальное телевидение и сообщила об отстранении президента Патриса Талона. Лидером восставших стал подполковник Паскаль Тигри, который объявил себя главой военного комитета по восстановлению. Попытка штурма резиденции президента провалилась после отпора со стороны лояльных властям сил.

Министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду позднее сообщил о восстановлении порядка в стране и призвал население к спокойствию. По информации издания Jeune Afrique, Паскаль Тигри скрылся в Того, но власти Бенина не направляли официальный запрос на его экстрадицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Нигерии были направлены в Бенин по просьбе правительства после неудавшейся попытки госпереворота.

Армия Нигерии провела операции в Бенине, а ВВС нанесли удар по путчистам при их попытке покинуть экономическую столицу Бенина – Котону.

Вооруженный мятеж в Бенине подавлен, ситуация взята под контроль правительством страны, сообщил президент Бенина Патрис Талон в обращении к нации.