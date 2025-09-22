Стоматолог Лабухин назвал продукты, укрепляющие зубную эмаль

Tекст: Ирма Каплан

Стоматолог объяснил, что зубная эмаль, несмотря на прочность, подвержена воздействию бактерий и может разрушаться при неправильном уходе, поделился он с «Газетой.Ru».

Регулярная чистка зубов дважды в день, полоскание после еды, использование флосса или ирригатора и профилактические визиты к стоматологу два раза в год значительно снижают риск кариеса. Для поддержания здоровья эмали полезно применять средства с фтором, однако их избыток может вызвать флюороз.

По словам Лабухина, питание играет ключевую роль: твердые овощи и фрукты способствуют очищению зубов от налета и стимулируют кровообращение в деснах.

Врач советует употреблять зелень, ягоды, орехи, молочные продукты, морепродукты, яйца, мед и чай. Молочная продукция содержит кальций и фосфор, необходимые для реминерализации эмали, а морская рыба богата фтором и витамином D.

Стоматолог предупреждает, что продукты с яркими красителями – ягоды, соки, кофе, вино, соевый соус – могут окрашивать зубы, особенно при недостатке кальция и фтора. После кислых ягод рекомендуется полоскать рот водой.

В период после отбеливания или ортодонтического лечения стоит избегать твердых продуктов и резких перепадов температур.

Эксперт заключает: уход за эмалью – это не только эстетика, но и профилактика кариеса и заболеваний десен.

