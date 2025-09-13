Врач Барсегян назвал основную причину потери зубов во взрослом возрасте

Tекст: Ирма Каплан

По словам врача, не дырки в зубах становятся причиной того, что здоровые зубы вдруг начинают шататься и выпадать, а пародонтит.

«Организм, пытаясь создать защитный барьер и изолировать инфекцию, запускает механизм, который приводит к рассасыванию собственной костной ткани вокруг зуба. Получается парадокс: наша иммунная система, борясь за здоровье в целом, жертвует зубом, чтобы остановить распространение инфекции в глубь организма», – раскрыл врач в беседе с «Газетой.Ru» неочевидный механизм подвижности зубов.

Барсегян объяснил, что все начинается с бактериального налета, который превращается в зубной камень. Если не проводить профессиональную чистку, развивается гингивит, сопровождающийся кровотечением при чистке зубов.

Настоящая угроза развертывается, когда воспаление проникает глубже – иммунная система организма начинает разрушать собственную кость вокруг зуба.

К факторам риска он отнес курение, диабет, стресс, однако основной причиной остается недостаточная гигиена полости рта. Симптомами проблем, помимо кровоточивости, являются неприятный запах, оголение шеек зубов и повышенная чувствительность.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» создали пломбу для восстановления эмали и костной ткани. В марте газета ВЗГЛЯД разбиралась со стоматологом, как влияет соблюдения поста на ротовую полость.

В июле стало известно, что более 90% системных заболеваний в той или иной форме проявляются в полости рта, поэтому стоматологи являются своего рода первой линией обороны на страже здоровья тех, кто регулярно ходит на профилактические осмотры.