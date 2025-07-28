Стоматологи рассказали о симптомах болезней, которые видят при осмотре зубов

Tекст: Ирма Каплан

«Стоматологи являются первой линией обороны при выявлении системных заболеваний и дефицита питательных веществ, потому что некоторые из этих заболеваний и недостатков в питании проявляются в полости рта», – сказал основатель стоматологической студии JLM доктор Джарретт Мэннинг в интервью Buzzfeed.

Он уточнил, что патологический процесс может проявляться в виде аномальных поражений полости рта, которые стоматологи обучены распознавать.

К примеру, пристрастие во взрослом возрасте сосать палец для самоуспокоения может привести к серьезному повреждению зубов, и стоматолог сможет это распознать, так как эта привычка изменяет структуру челюсти и рост зубов.

Доктор Эрин Фраундорф, ортодонт и основатель студии BOCA Orthodontic + Whitening Studio, рассказала, что сосание пальца может значительно изменить не только зубы пациента, но и его челюсти.

«Среди признаков этой привычки – выступающие верхние передние зубы с промежутками между ними, загнутые назад нижние передние зубы со скученностью, узкая верхняя челюсть и открытый прикус спереди», – перечислила она.

Стоматологи также могут определить, грызете ли вы ногти или у вас есть оральная фиксация, которая заставляет вас кусать или пережевывать предметы.

«Не глядя на ваши ногти, стоматолог может определить, грызете ли вы их или другие предметы, например, колпачки от ручек или бутылок», – добавила доктор Фраундорф.

Это связано с тем, что нагрузка и износ зубов при откусывании или жевании твердых предметов могут привести к появлению сколов, трещин и стиранию эмали.

По словам доктора Фраундорф, стоматолог способен заметить даже беременность при осмотре зубов, так как беременность часто приводит к развитию гингивита из-за повышения уровня прогестерона, который способствует размножению бактерий.

«К тому же у некоторых женщин на деснах может образоваться доброкачественная темно-красная опухоль, пиогенная гранулема, которая рассасывается после окончания беременности», – добавила она.

К заболеваниям, вызывающим симптомы в полости рта, относятся заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) и это стоматолог тоже может увидеть на осмотре.

Герпес вызывает поражения и язвы на губах и вокруг них, в то время как гонорея провоцирует воспаление в полости рта, включая опухание миндалин и белые пятна во рту и горле. ЗППП также могут вызывать жжение и боль во рту и горле.

Сифилис может вызывать язвы на губах, языке, деснах, во рту и горле, а гепатиты А и С могут привести к изменению вкусовых ощущений и воспалению слизистых оболочек полости рта.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» создали пломбу для восстановления эмали и костной ткани.

В марте газета ВЗГЛЯД разбиралась со стоматологом, как влияет соблюдения поста на ротовую полость.