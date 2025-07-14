Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.2 комментария
Украина провела принудительную эвакуацию 14 сел Днепропетровской области
Принудительная эвакуация проведена в 14 селах Днепропетровской области, граничащих с ДНР, сообщили представители украинской гуманитарной организации «Подснежник», которая обеспечивает эвакуацию, в эфире телеканала ТСН.
По словам представителя организации, «вторую волну эвакуации завершили в 14 селах Днепропетровской области, вывезено около 2 тыс. человек». Все дети из этих населенных пунктов также были эвакуированы, передает ТАСС.
Особо отмечается ситуация в поселке Межевая, который расположен более чем в 10 километрах от границы с ДНР: местных жителей, включая всех детей, вывезли в принудительном порядке. Представители гуманитарной организации сообщают, что им уже не удается попасть в отдельные населенные пункты, например, в село Новоподгородное на границе с ДНР.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения освободили село Новохатское в ДНР и получили выход к новому участку границы с Днепропетровской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские силы взяли под контроль село Грушевское на западе ДНР после боев с подразделениями ВСУ.