Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Госдума утвердила компенсации за жилье для засекреченных сотрудников МВД
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, позволяющий засекреченным сотрудникам МВД получать ежемесячную компенсацию за наем жилья вне зависимости от наличия у ведомства служебных помещений.
Принятый закон предусматривает ежемесячную денежную компенсацию за наем или поднаем жилья сотруднику, сведения о котором составляют государственную тайну и который не имеет жилого помещения в населенном пункте по месту службы, передает РИА «Новости».
Выплата будет производиться территориальным органом МВД по месту службы сотрудника. Компенсация положена независимо от наличия у ведомства специализированного жилищного фонда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России решили упростить получение выплат за поврежденное при чрезвычайных ситуациях жилье.
Летом МВД предупредило о мошенниках, обманывающих арендодателей под видом выплаты военнослужащим.
В начале года Госдума напомнила о праве жильцов требовать перерасчета платы за содержание многоквартирных домов.