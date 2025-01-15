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Зеленский подписал закон о добровольной военной подготовке женщин
Зеленский: Украинские женщины будут проходить военную подготовку и учет добровольно
Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинским женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию.
Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает возможность для женщин на Украине проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет по своему желанию, передает РИА «Новости».
Парламент Украины принял соответствующий проект закона 3 декабря 2024 года. Согласно новому документу, женщины, которые желают и имеют возможность по состоянию здоровья и возрасту, могут добровольно проходить базовую военную службу и встать на воинский учет.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уточнил, что законопроект № 12076 содержит правку, гарантирующую, что женщины проходят базовую военную подготовку и становятся на учет военнообязанных исключительно добровольно. Таким образом, закон предоставляет женщинам свободу выбора в вопросах, связанных с военной службой.
Помимо этого, закон предусматривает возможность для юношей, достигших 18-летнего возраста и находящихся за границей, встать на воинский учет без необходимости приезда на Украину.
Ранее глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил о необходимости подготовки украинских женщин к военной службе.
Верховная рада Украины приняла законопроект, предписывающий мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку.