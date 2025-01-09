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Рада исключила мобилизацию женщин в ВСУ
Верховная рада приняла законопроект, исключающий мобилизацию женщин в ВСУ
Верховная рада Украины утвердила законопроект, позволяющий женщинам проходить военную подготовку и вставать на учет добровольно, исключив их мобилизацию.
Верховная рада Украины приняла законопроект, регулирующий базовую военную подготовку, сообщает ТАСС.
Важное новшество данного законопроекта заключается в том, что женщины больше не подлежат обязательной мобилизации в вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), подчеркнув, что участие женщин в военной подготовке и их постановка на воинский учет теперь происходят исключительно на добровольной основе.
Законопроект также вносит изменения в правила для мужчин, предоставляя им возможность самостоятельно выбирать год прохождения базовой военной подготовки в возрасте от 18 до 24 лет. Это позволяет юношам принимать решения в зависимости от их личных обстоятельств и планов. Что касается молодых людей, проживающих за границей, то новая норма позволяет им вставать на воинский учет без необходимости приезда на Украину по достижении ими 18 лет.
Также законопроект предусматривает учет призывников в территориальных центрах комплектования, известных как военкоматы, начиная с 17-летнего возраста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизовать женщин, прошедших базовую военную подготовку, а глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе.