Рада исключила мобилизацию женщин в ВСУ

  • Новость часаВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
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    Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    Режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти
    Кремль оценил притязания США на Канаду и Гренландию
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси
    Пленный ВСУ рассказал об опустевших украинских колониях
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    9 января 2025, 14:21 • Новости дня

    Рада исключила мобилизацию женщин в ВСУ

    Верховная рада приняла законопроект, исключающий мобилизацию женщин в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховная рада Украины утвердила законопроект, позволяющий женщинам проходить военную подготовку и вставать на учет добровольно, исключив их мобилизацию.

    Верховная рада Украины приняла законопроект, регулирующий базовую военную подготовку, сообщает ТАСС.

    Важное новшество данного законопроекта заключается в том, что женщины больше не подлежат обязательной мобилизации в вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), подчеркнув, что участие женщин в военной подготовке и их постановка на воинский учет теперь происходят исключительно на добровольной основе.

    Законопроект также вносит изменения в правила для мужчин, предоставляя им возможность самостоятельно выбирать год прохождения базовой военной подготовки в возрасте от 18 до 24 лет. Это позволяет юношам принимать решения в зависимости от их личных обстоятельств и планов. Что касается молодых людей, проживающих за границей, то новая норма позволяет им вставать на воинский учет без необходимости приезда на Украину по достижении ими 18 лет.

    Также законопроект предусматривает учет призывников в территориальных центрах комплектования, известных как военкоматы, начиная с 17-летнего возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизовать женщин, прошедших базовую военную подготовку, а глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе.

    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    8 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Британский эксперт: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВСУ понесли катастрофические потери в первую неделю 2025 года

    Tекст: Мария Иванова

    Первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис, обратив внимание на значительные территориальные потери и неудачные контратаки.

    Первая неделя 2025 года стала катастрофической для Вооруженных сил Украины, отметит Меркурис в своем YouTube-канале .

    Британский военный аналитик подчеркнул, что прошедшая неделя может быть худшим периодом для Украины за все время специальной военной операции. ВСУ столкнулась с серьезными потерями, а российские силы освободили Курахово и расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка, передает РИА «Новости».

    Минобороны России заявило, что 5 января украинские войска предприняли контратаку на курском направлении, однако штурмовая группа ВСУ потерпела поражение. В ходе боев были уничтожены два танка, машина разграждения и семь бронемашин, а потери украинской армии составили до 340 военнослужащих. На следующий день российские силы пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

    6 января российские войска взяли под контроль Курахово, что существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинских сил на донецком направлении. В результате киевский режим лишился возможности вести обстрелы Донецка.

    По данным Минобороны России на 8 января, российские подразделения успешно отбили 18 контратак ВСУ на различных направлениях и продолжили операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов в среду сообщил, что российские войска расширили свое присутствие западнее поселка Великая Новоселка на запорожском фронте. Основной маршрут поставок боеприпасов ВСУ в этот район был перерезан, и украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Великая Новоселка находится в полуокружении и практически блокирована, что только усугубляет ситуацию для украинских сил на данном участке.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

    За последение сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    9 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об опустевших украинских колониях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный Владимир Вольский сообщил, что большинство заключенных украинских исправительных учреждений отправлены на фронт без учета статьи осуждения.

    Большинство заключенных из украинских исправительных учреждений отправлены на фронт, сообщил пленный солдат 48-го отдельного штурмового батальона ВСУ Владимир Вольский, передает ТАСС. Он отметил, что в колониях осталось очень мало людей, так как всех забирают на войну. Вольский утверждает, что статья, по которой осужден человек, не имеет значения.

    По словам Вольского, людям увеличивают сроки заключения, чтобы легче было их отправлять на фронт. Он подчеркнул, что сам подписал контракт с ВСУ, чтобы выйти из колонии, и это была его шестая судимость. Вольский добровольно сдался российским штурмовикам в окрестностях Великой Новоселки в конце декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, что было подтверждено пленными. Генштаб ВСУ выразил недовольство медленным пополнением армии.

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    9 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer, 14 американских снарядов РСЗО HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 ЗРК, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.

    Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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    9 января 2025, 11:33 • Новости дня
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому шесть месяцев на завершение войны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, Трамп заявил ультиматум президенту Украины, требуя завершить конфликт в течение шести месяцев, передает РИА «Новости».

    Это требование, по словам Дубинского, не касается только прекращения боевых действий, а именно окончательного завершения конфликта. Данное заявление было подтверждено Китом Келлогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times. Так, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Как сообщал портал UnHerd, лесть Зеленского на интервью с Лексом Фридманом не изменила мнения Трампа об Украине.

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    8 января 2025, 21:01 • Новости дня
    Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

    Блинкен выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Париже, где он находился вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие договоренности могут включать патрулирование линий разграничения разными странами. Блинкен добавил, что вопрос участия США в этих действиях будет решаться следующей администрацией, избранного президента Дональда Трампа. По его словам, «если до этого дойдет», Соединенные Штаты должны будут определить свою роль в таком процессе.

    Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. В понедельник американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    8 января 2025, 21:49 • Новости дня
    США анонсировали «очень значительный» пакет закупки нового оружия для Украины

    Пентагон сообщил об «очень значительном пакете закупки» нового оружия для Украины в ближайшее время

    Tекст: Мария Иванова

    США готовятся объявить о новом, «очень значительном» пакете военной помощи для Украины, который включает в себя закупку новых вооружений, в то время как от 10 до 20% ранее обещанной помощи пока не поступило в ВСУ.

    США собираются объявить о предоставлении Украине «очень значительного» пакета военной помощи, сообщает РИА «Новости». Высокопоставленный представитель Пентагона на пресс-брифинге заявил, что вскоре будет озвучено значительное объявление о новом транше в рамках программы закупок вооружений USAI для Украины.

    Представитель Пентагона также прокомментировал текущую ситуацию с отправкой Киеву вооружений, которые уже находятся на американских складах. Он признал, что ВСУ пока не получили около 10-20% всей помощи, ранее обещанной Вашингтоном. Это указывает на существующие задержки в поставках вооружений, что может влиять на способность Украины эффективно использовать предоставленные ресурсы.

    Россия, со своей стороны, неоднократно выражала беспокойство по поводу поставок вооружений Украине. Москва отмечает, что такие действия осложняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО в ситуацию, что может привести к негативным последствиям. В Кремле подчеркивают, что накачивание Украины оружием не способствует мирным переговорам и может усилить напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники заявили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, который будет официально объявлен на заседании контактной группы в Германии.

    В среду делегация Совета национальной безопасности США прибыла в Киев для обсуждения помощи Украине, включая вопросы инвестиций в производство беспилотников и развитие проектов в оборонно-промышленном комплексе.

    Между тем в тот же день в отставку после более чем 20-летней службы в Министерстве обороны США ушла Лора Купер, занимавшая должность главного координатора поставок оружия Украине в Пентагоне.

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    9 января 2025, 08:52 • Новости дня
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп не собирается уступать президенту России Владимиру Путину в вопросе украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что Трамп не планирует уступать президенту России в вопросах, касающихся украинского конфликта, передает ТАСС.

    «Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», – отметил Келлог.

    Он также уточнил, что подход Трампа не подразумевает каких-либо уступок Москве. Он считает, что укрепление позиции Украины является ключевым элементом в стратегии новой администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство. Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

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    8 января 2025, 17:40 • Новости дня
    На Украине предложили выпустить марку с матерной фразой Зеленского
    На Украине предложили выпустить марку с матерной фразой Зеленского
    @ @smelyansky_igor

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине предложили создать почтовую марку, иллюстрирующую подписание Будапештского меморандума 1994 года президентами Борисом Ельциным, Биллом Клинтоном и Леонидом Кучмой, сообщил генеральный директор компании «Укрпошта» Игорь Смелянский.

    По его словам, в рамках проекта предлагается дорисовать Зеленского на марке, а также добавить его бранное выражение, использованное в комментарии о Будапештском меморандуме, передает Ura.ru.

    Смелянский указал, что идея создать марку возникла после интервью Зеленского. Он предложил таким образом продолжить серию о «русском военном корабле».

    Директор «Укрпошты» также представил макет марки, на котором изображено подписание меморандума тремя президентами, включая Зеленского, но без участия британского премьера Джона Мейджора.

    Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, предоставлял Украине гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного вооружения.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

    Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (нецензурный аналог слова «ерунда» – прим. ВЗГЛЯД)».

    Зеленский также отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.

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    8 января 2025, 18:03 • Новости дня
    Политолог: Зеленский хочет и дальше набивать карманы на посту президента

    Политолог Шеслер: Несмотря на снижение уровня поддержки в стране, Зеленский надеется и дальше набивать карманы

    Политолог: Зеленский хочет и дальше набивать карманы на посту президента
    @ Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В свое время Владимир Зеленский обещал, что пробудет на посту президента всего один срок. Однако сейчас, несмотря на снижение уровня поддержки в стране, он надеется сохранить кресло и дальше набивать собственные карманы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о планах Зеленского баллотироваться на второй срок.

    «На Украине заявляют, что Владимира Зеленского поддерживают 52% украинцев. Однако стоит смотреть не столько на цифры, сколько на их динамику. А динамика отрицательная – уровень поддержки уверенно снижается даже по официальным данным», – обратила внимание политолог Лариса Шеслер.

    «И это при том, что мы знаем, как проводятся такие опросы. Люди давно не отвечают честно. Все прекрасно понимают, что анонимные телефонные опросы на деле не имеют никакой анонимности», – продолжает собеседница.

    Что касается экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, у него, как считается, больше всего шансов занять пост президента Украины. «Но вообще, тема выборов наиболее выгодна для Запада. Во-первых, так можно поставить Зеленского в очень неустойчивое положение и манипулировать им. А во-вторых, это перекладывает на него ответственность за все просчеты Запада», – рассуждает аналитик.

    «И в любой момент США или ЕС могут вытащить из запасной колоды карт какого-то нового, безымянного персонажа, раскрутить его за пару недель и сделать президентом Украины. Например, есть такой деятель, как Виктор Друзенко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Определенную активность проявляет депутат Юрий Бойко, у которого, впрочем, нет шансов на победу», – перечислила спикер.

    Между тем политолог напомнила, что в 2019 году Владимир Зеленский обещал избирателям, что пробудет на посту президента всего один срок, но «ему соврать – как с горы катиться». «Он был готов пообещать все что угодно, лишь бы продемонстрировать себя настоящим героем из фильма «Слуга народа». Однако за прошедшее время все увидели, что сложно представить себе более коррумпированную власть, чем группа Зеленского. Но как бы то ни было, на Банковой все еще надеются, что смогут и дальше набивать свои карманы», – заключила Шеслер.

    Ранее украинское издание «Телеграф» сообщило о планах Зеленского баллотироваться на второй срок. «Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», – цитирует СМИ источники в окружении Зеленского.

    При этом «Телеграф» указывает, что эти шансы будут зависеть от решения экс-главнокомандующего ВСУ, который может стать главным конкурентом Зеленского на выборах. Залужный пока не определился со своим политическим будущим.

    Издание также отмечает, что даже в случае победы Зеленский столкнется с новыми политическими реалиями. У него уже не будет монобольшинства в Верховной раде, и ему придется создавать коалицию.

    При этом еще 2 января Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине. Напомним, в 2019 году Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок. Он вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 21 мая 2024 года.

    Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение.

    Коментарии (5)
    8 января 2025, 16:45 • Новости дня
    «Телеграф»: Зеленский решил баллотироваться на второй президентский срок
    «Телеграф»: Зеленский решил баллотироваться на второй президентский срок
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский намерен участвовать в президентских выборах на второй срок, его шансы зависят от участия главного конкурента на пост президента – экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет украинское издание «Телеграф».

    По данным издания, Зеленский принял решение идти на второй срок в качестве президента Украины, однако официально эта информация пока не подтверждена, передает ТАСС.

    «Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», – цитирует издание источники в окружении Зеленского.

    При этом «Телеграф» указывает, что эти шансы будут зависеть от решения экс-главнокомандующего ВСУ, который может стать главным конкурентом Зеленского на выборах. Залужный пока не определился со своим политическим будущим.

    Издание также отмечает, что даже в случае победы Зеленский столкнется с новыми политическими реалиями. У него уже не будет монобольшинства в Верховной раде, и ему придется создавать коалицию.

    По данным украинских СМИ, офис Зеленского предлагал Залужному отказаться от участия в президентских выборах в обмен на гарантии безопасности и должность спикера Верховной Рады. В случае отказа от предложения Залужному угрожали уголовными делами, передает Ura.ru.

    Согласно недавним соцопросам, проводимым на Украине, рейтинг Залужного более чем в два раза превышает показатели нынешнего президента страны.

    Как сообщает украинский центр «Социальный мониторинг», за экс-главу ВСУ на выборах готовы были бы отдать голос 42% избирателей, а за Зеленского – лишь 22%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 2 января Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине.

    Напомним, в 2019 году Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок. Он вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 21 мая 2024 года.

    Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение.

    Коментарии (9)
    9 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Глава Пентагона признал преимущество России на Украине

    Глава Минобороны США Остин признал преимущество России в конфликте на Украине

    Глава Пентагона признал преимущество России на Украине
    @ Julien Becker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны США Ллойд Остин в интервью Bloomberg признал, что Россия обладает определенным преимуществом в конфликте на Украине.

    По его словам, Россия действительно имеет определенные преимущества, но «не полностью доминирует», передает ТАСС.

    Это заявление Остин сделал на фоне подготовки к 25-му заседанию группы западных стран, которое пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии для координации поставок вооружений Украине.

    Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждаться увеличение и ускорение поставок военной помощи Украине в ответ на текущие вызовы.

    Остин подчеркнул, что западные страны продолжают поддерживать Украину и планируют усилить свою помощь, несмотря на признание определенных преимуществ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ из-за значительных территориальных потерь и неудачных контратак на Украине.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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    8 января 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска расширили зону контроля на запорожской линии фронта, освободив около 5 кв. километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе, что привело к полуокружению поселка Великая Новоселка.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов Владимир сообщил, что российские войска добились стратегического успеха на запорожской линии фронта, пишет РИА «Новости». Они расширят зону контроля западнее Великой Новоселки, освободив около 5 кв/ километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе.

    Рогов отметил, что основной маршрут снабжения боеприпасами и резервами для Вооруженных сил Украины в поселок Великая Новоселка оказался перерезан, украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Он добавил, что поселок находится в полуокружении, что практически блокирует противника.

    Продвижение российских войск также наблюдается в сторону села Новоселка у западной границы Донецкой народной республики. Это продвижение может сыграть значительную роль в дальнейшем укреплении позиций российских сил на данном направлении.

    Рогов подчеркнул, что эти достижения важны для контроля над ситуацией на запорожском фронте и могут оказать значительное влияние на ход боевых действий в регионе.

    Ранее российские войска почти полностью блокировали логистические маршруты украинских сил в Великой Новоселке, что затрудняет пополнение их сил и боекомплектов.

    Гарнизон ВСУ в поселке находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

    Вначале января Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобождена от ВСУ, украинские подразделения в этом районе находятся в тяжелом положении, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

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    9 января 2025, 01:22 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области

    Британский наемник Уоддингтон погиб в Запорожской области от удара БПЛА

    Российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.

    Газета The Daily Telegraph сообщила о ликвидации бывшего британского военнослужащего Джейка Уоддингтона в Запорожской области. Он погиб в результате атаки российского беспилотника, находясь в рядах наемников вооруженных сил Украины.

    Джейк Уоддингтон, которому было 34 года, более года служил на Украине в качестве иностранного наемника. Он приехал в Великобританию в ноябре для обновления паспорта, но вскоре вернулся на Украину, несмотря на возражения родных. Уоддингтон занимал должность командира одного из подразделений.

    Ранее он служил во втором батальоне Королевского английского полка британской армии, но вынужден был оставить службу после эпилептического припадка. Позже он пытался восстановиться в военной службе через Королевскую военную академию в Сандхерсте, но был уволен по состоянию здоровья после повторного приступа.

    После второго инцидента Уоддингтон оказался в Польше, где работал волонтером по помощи животным с Украины. Затем он вступил в ряды наемников ВСУ, желая участвовать в конфликте. Его бывший сослуживец Роберт Кларк отметил, что Уоддингтон сам изучил русский язык и понимал украинский еще до службы в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, действующую за пределами Украины и выполняющую террористические задачи.

    В Венесуэле власти задержали семерых иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

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