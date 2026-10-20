Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Назван состав сборной России до 15 лет на первый с 2022 года турнир ФИФА
РФС объявил состав юношеской сборной России на турнир ФИФА в Азербайджане
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала окончательный состав национальной команды до 15 лет для участия в чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола (ФИФА) в Баку.
В окончательный список вошли 14 футболистов, сообщается на сайте РФС. Вратарскую линию представят Андрей Щадилов и Родион Изюмский, в защите сыграют Семен Савосин, Даниил Кон, Егор Горяинов и Карим Залялов.
Также в заявку попали полузащитники Матвей Абдулхаликов, Арсен Бестаев, Анатолий Цимин, Иван Казакевич, Александр Ольховский и Илья Храбрый, а в нападении выступят Матвей Родионов и Егор Люсин.
Российская команда вылетит в столицу Азербайджана 21 октября. Там она примет участие в турнире с участием 189 сборных. На предварительном этапе россияне встретятся с командами Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Матчи пройдут в формате 8x8 с 22 по 31 октября.
Турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой Международной федерации футбола, где российская команда выступит с национальным флагом и гимном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Российский футбольный союз заявил об участии команды с флагом и гимном в юношеском турнире ФИФА.
Летом РФС сообщил о допуске юношеской сборной до этого соревнования.
До этого президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.